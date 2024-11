Santiago Ormeño (30 años) ha sido parte de la Selección Peruana que estuvo cerca de clasificar al Mundial de Qatar 2022 y que hoy no atraviesa un buen momento en las Eliminatorias Sudamericanas. Fue dirigido por Ricardo Gareca, Juan Reynoso y Jorge Fossati. En una reciente entrevista, manifestó que considera al ‘Cabezón’ como su mentor, por el apoyo que le dio cuando coincidieron tanto en Puebla como en la Blanquirroja. A menos de una semana del partido contra Chile, el delantero contó detalles lo que vivió en la Bicolor en los últimos años.

El futbolista reveló que Reynoso es un DT que tuvo una influencia en su carrera profesional, y lamentó que no le haya ido bien en el combinado patrio. “Juan es mi mentor, sin él y el profe Meza en su momento, sin ellos yo no estaría aquí. Me dio la oportunidad y me preparó para estar bien, no solo fue para entrar, sino que me preparó para lograr algo allí (en la cancha). Me hubiera encantado que le fuera muy bien en la Selección, para él solo tengo palabras de agradecimiento”, dijo en En Carne Propia, programa de YouTube de Horacio Zimmerman. Ambos coincidieron en los vestuarios de Puebla en 2019 y 2020.

Ormeño recordó cómo fue la primera vez que llegó a la Blanquirroja, cuando estaba el ‘Tigre’ como entrenador. “Mi primera convocatoria fue en la Copa América 2021. Yo nunca tuve una mala recepción pero al principio la convivencia no fue tan fácil, los compañeros me veían como mexicano, me oían hablar como mexicano, al principio no era fácil, nadie me hablaba mucho. Creo que mi personalidad es ligera, me llevo bien con todos, el grupo después me aceptó rápido. Me decían el ‘gallo hervido’, me lo puso Cueva”, contó.

Santiago destacó que aprendió mucho de los tres técnicos que lo dirigieron en la Selección, aunque no llegó a tener muchos minutos en cancha. “Durante mi carrera me he adaptado a distintos sistemas, pero entiendo lo que dijo Juan, mi mayor virtud es el juego directo, apoyarme con algún compañero y seguir adelante. Puedo ganar una pelota donde no hay nada y generar algo para el equipo. No la he tenido fácil, hay que aguantar. Han habido críticas, pero hay que seguir. No he tenido la oportunidad de jugar mucho, solo contra Ecuador en Lima donde arranqué de titular, porque Lapadula se lesionó y tuve que jugar”, indicó.

Para el peruano, el mal momento que vive la Blanquirroja pasará y espera que pronto lleguen nuevamente las alegrías. “La situación es complicada y crítica, pero hay que trabajar y que se den esos resultados. Creo que hay una gran Selección con la que se puede conseguir el objetivo. No creo que seamos los peores ni estemos cerca a eso, simplemente es cuestión de una mala racha, toca hacer que llegue la buena racha y no soltarla”, dijo.

¿Desde cuando ama al Perú?

Sobre su amor por el Perú, Santiago apuntó que siempre tuvo presente al país, incluso antes de ser convocado a la Selección. “Mi familia peruana siempre estuvo presente, comía cosas peruanas, siempre estaba presente la comida peruana, mis abuelos eran demasiado peruanos, mi papá nace en Perú y se viene muy joven a México. La primera vez que fui a Perú fue a los 10 años. Llegó un momento en el que aparentaba que podía ser opción para las dos selecciones, conversaba con mi familia, allí decidí que quien me diera la oportunidad primero iba a ir, así que llegó lo de Perú”, sostuvo.

El momento más triste con la Bicolor

Santiago Ormeño fue parte del plantel que perdió el repechaje mundialista ante Australia. “Fue el momento más duro, para el grupo evidentemente pero también en lo personal. Tal vez iba a o no (al Mundial). En general el grupo estaba bien con Ricardo Gareca, nadie hubiera deseado que se fuera pero es parte del fútbol”, sentenció. El delantero no llegó a tener minutos en el compromiso, pero igual es un momento que quedó marcado en su memoria.





TE PUEDE INTERESAR