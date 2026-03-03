La selección peruana, bajo la dirección técnica del brasileño Mano Menezes, se alista para enfrentar una serie de amistosos en el mes de marzo, pero también ya planifica futuros enfrentamientos en la fecha FIFA de junio. De hecho, en los últimos días se había informado sobre un partido pactado ante una campeona del mundo.

El prestigioso diario ‘Marca’ aseguró que existe acuerdo para que la selección de España sea rival de la blanquirroja, a pocos días de disputarse el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Según refiere, el partido se jugará en la ciudad de Puebla en México el próximo lunes 8 de junio en el estadio Cuauhtémoc, a solo una semana de su debut ante Cabo Verde en Atlanta, por el Grupo H de la competición.

Mano Menezes junto a su comando técnico, ya instalado en Lima. (Foto: Selección)

Esta noticia generó que otro posible rival de Perú piense en una nueva alternativa, Se trata de Escocia, que planificaba enfrentar a la ‘Bicolor’ también en junio el día 6, y ya analiza a otro seleccionado, dado que las fechas se cruzan.

“Perú había sido originalmente planeado como oponente para el choque una semana antes del inicio del torneo de Estados Unidos. Sin embargo, se enfrentarán a España en un partido que generará mayores ingresos, lo que obligará a la SFA (Scottish Football Association) a aceptar un plan diferente”, informa la prensa escocesa.

“Venezuela es considerada un rival sudamericano más difícil, pero Steve Clarke (entrenador de la selección) dará el visto bueno al cambio. Venezuela se quedó fuera de la clasificación para la fase final tras terminar en el octavo puesto del proceso de ‘round robin’ (todos contra todos) de Sudamérica”, añaden desde ese país.

Tras 28 años de larga ausencia, Escocia clasificó al Mundial de este año conSteve Clarkeen el banquillo. Asimismo, el ‘Ejército de Tartán’ cuenta como figuras aScott McTominaydel Napoli,Andy Robertsondel Liverpool yJohn McGinndel Aston Villa, entre otros.

Sin duda, era un rival bastante competitivo para la selección peruana, pero es innegable lo atractivo y desafiante que signfica enfrentar a España con una de las figuras mundiales del momento, Lamine Yamal.

La vigente campeona de Europa se perfila como una de las favoritas para ganar el Mundial, aunque Argentina y Francia, los últimos finalistas de Qatar 2022 llegan con importantes planteles, sin olvidar a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

