Adidas y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) renuevan su pacto para seguir escribiendo juntos nuevos capítulos en la historia del fútbol peruano. Como parte del acuerdo, la marca continuará como sponsor oficial de la FPF y seguirá desarrollando la indumentaria que acompañará a la Selección Peruana dentro y fuera de la cancha.

Con esta renovación, Adidas continuará acompañando a todas las categorías del seleccionado nacional de fútbol incluyendo las divisiones menores, fútbol femenino, fútbol playa y futsal.

De esta manera, la marca busca seguir formando parte del presente y futuro del fútbol nacional, acompañando a quienes hoy representan al país y a las nuevas generaciones que sueñan con vestir la camiseta bicolor.

“Nuestra apuesta por el fútbol peruano va mucho más allá de acompañar a la Selección. Queremos contribuir a su desarrollo desde las bases, apoyando a las nuevas generaciones y a las distintas disciplinas que hacen crecer este deporte en el país. Renovar este acuerdo con la FPF representa continuar construyendo ese camino juntos”, señaló Federico Borsani, gerente general de Adidas Perú.

Por su parte, Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, resaltó la importancia del acuerdo. “Es una satisfacción renovar el vínculo con Adidas. La Selección Peruana estará preparada de la mejor manera, así como el resto de las disciplinas y categorías de la Bicolor que competirán. Contamos con un comando técnico de primer nivel que dispone desde el día uno de todas las herramientas necesarias para que puedan realizar el mejor trabajo posible. Esto inicia con los amistosos que venimos disputando ante rivales de mucha jerarquía y prestigio”.

Recordemos que esta renovación también da continuidad a una relación histórica entre adidas y la camiseta peruana. La marca vistió a la Selección entre 1978 y 1981, y nuevamente entre 1983 y 1985. Tras 38 años, Adidas y la Selección volvieron a encontrarse en 2023, retomando un vínculo que ahora continuará acompañando nuevos momentos del fútbol nacional.

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