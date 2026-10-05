Carlos Zambrano volvió a referirse al presente de la Selección Peruana y al proceso de recambio generacional que viene atravesando el equipo de Mano Menezes. El defensor de Sport Boys consideró que será una etapa complicada para la ‘Bicolor’. Por ello, pidió respaldo para los futbolistas que actualmente integran el plantel.

“Va a ser un momento muy duro para la Selección en el sentido del recambio, y creo que lo fundamental es que toda la gente esté apoyando”, manifestó Zambrano. El zaguero también recordó que la dificultad aumentará cuando comiencen las próximas Eliminatorias. Por eso, pidió paciencia ante los resultados que puedan darse durante este proceso.

El ‘León’ también se refirió a la postura de los hinchas respecto a la renovación del plantel. Zambrano señaló que anteriormente muchos pedían que los futbolistas experimentados dejaran su lugar. Sin embargo, ahora considera que el cambio debe realizarse progresivamente y buscando un equilibrio.

“Esa misma hinchada quería que salgan todos los grandes, y es la realidad: el recambio se tiene que dar poco a poco, no de una, porque es complicado”, sostuvo el defensor. En esa línea, consideró necesario combinar la experiencia con la juventud. Para Zambrano, ese proceso permitirá afrontar mejor los golpes que llegarán durante la renovación.

Respecto a su relación con el actual comando técnico, Zambrano fue claro y aseguró que no ha tenido comunicación con Mano Menezes. “Cero comunicación. Uno siempre desde afuera tiene que apoyar”, indicó el futbolista de Sport Boys. Asimismo, dejó claro que seguirá respaldando a la Selección Peruana desde el lugar que le corresponda.

El central también habló sobre los amistosos que viene disputando la ‘Bicolor’ y pidió paciencia con el trabajo del entrenador brasileño. “El ‘profe’ tiene estos amistosos para probar”, comentó Zambrano. Además, reconoció que los últimos partidos no fueron buenos, aunque confía en que el equipo pueda mejorar progresivamente.

Consultado directamente sobre la posibilidad de volver a la Selección Peruana, el experimentado defensor no cerró la puerta. “Si Dios quiere, vamos a ver; si no, a seguir apoyando a la Selección”, respondió Zambrano. De esta manera, dejó abierta la posibilidad de volver a ser considerado en una futura convocatoria.

Zambrano no viste la camiseta de la ‘Bicolor’ desde septiembre de 2025, aunque en los últimos meses ha manifestado su deseo de volver a tener una oportunidad. En agosto, incluso señaló que le gustaría disputar algunos partidos más con Perú. Ahora, mientras continúa su carrera en Sport Boys, esperará una eventual decisión del comando técnico.

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