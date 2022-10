La Federación de Fútbol de Chile (FFCH), anteriormente, inició una demanda contra el lateral Byron Castillo por el presunto uso de documentos falsos para poder representar a la selección ecuatoriana: aseguraban que el futbolista nació en Colombia. Las pruebas y el juicio fueron desarrollados ante la FIFA, tanto en la Comisión de Disciplina como en la Comisión de Apelaciones, y los veredictos en ambas instancias fueron a favor del deportista.

Es por esta razón que Chile recurre al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Solicitan una nueva revisión del caso y sancionar a Ecuador determinando que el jugador no era elegible en los 8 partidos que disputó en las Eliminatorias, y que considere dichos encuentros como perdidos. Ello colocaría a la ‘Roja’ en la cuarta posición de las clasificatorias. Es decir, alcanzaría un cupo directo a Qatar 2022.

Fecha Partido Minutos 10-09-21 Uruguay 1-0 Ecuador 90′ 08-10-21 Ecuador 3-0 Bolivia 49′ 25-03-22 Paraguay 3-1 Ecuador 90′ 30-03-22 Ecuador 1-1 Argentina 82′ 17-11-21 Chile 0-2 Ecuador 90′ 11-11-21 Ecuador 1-0 Venezuela 90′ 02-09-21 Ecuador 2-0 Paraguay 90′ 05-09-21 Ecuador 0-0 Chile 33′

Por su parte, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) pidió en su apelación que la blanquirroja ocupe el lugar de Ecuador en el Mundial, ya que la bicolor fue la selección que acabó en mejor ubicación en las Eliminatorias Sudamericanas después del ‘Tricolor’.

Habla la FPF

La secretaria general adjunta de la FPF, Sabrina Martín, explicó las razones por las que la FPF intervino en este proceso disciplinario. Según la administrativa, fue un llamado de FIFA a ser parte de la investigación.

“Es importante tener claro que la propia FIFA fue quien invitó y llamó a la FPF al procedimiento disciplinario contra la Federación Ecuatoriana. Ahora, no tratamos de obtener una ventaja extradeportiva; pero la decisión de recurrir al TAS en este caso, responde a la intención de la Federación Chilena de reclamar sobre un derecho que consideramos debe recaer sobre la FPF si se comprueba el uso de documentación falsa”, dijo.

“Estamos ante un caso donde al parecer existirían ciertas irregularidades sobre el registro y nacionalidad del jugador Castillo. Sin duda, el objetivo de la FPF es que se haga justicia y se proteja la integridad de la competición. No fue la FPF quien persiguió esta documentación ni pruebas, pero a estas alturas es necesario que un ente jurídico como el TAS revise la situación y se actúe conforme a derecho”, sentenció.





¿Qué pasará?

Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo y administrativo, conversó con Depor sobre el caso en mención. El argentino explicó que el TAS analizará de nuevo todas las pruebas presentadas por Chile, al ser un órgano independiente. “Es otra instancia, distinta a la de la FIFA, en donde se inicia desde cero. El Tribunal va a analizar el caso desde el inicio, desde los hechos, la acreditación de los mismos y su fundamento jurídico. No se guían del resultado del Tribunal de Disciplina de la FIFA, como en el Tribunal de Apelaciones”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de que exista una pronta respuesta dijo lo siguiente: “Las partes han solicitado que sea a más tardar el 10 de noviembre. Pero no es algo que necesariamente se cumpla. Dependerá de la complejidad del caso en particular. Lo que sí está claro es que los árbitros que integren este panel van a procurar dar una respuesta antes de la fecha en mención”.

Federación Peruana de Fútbol (FPF) apeló al TAS por el caso Byron Castillo (Difusión)

Por otro lado, el abogado considera que las probabilidades de que la resolución al problema cambie en esta nueva instancia (TAS) son mínimas. “A mi entender, es muy difícil que esto suceda, pero todo es posible. ¿Por qué? Porque este caso ha sido analizado internamente en Ecuador y hay sentencias de tribunales civiles que acreditan que su nacionalidad es ecuatoriana y no colombiana. Considero que no hay que generar grandes expectativas. Hay pocas posibilidades de que algo cambie”, aseguró.

“Podría haber otro tipo de sanción que no sea la descalificación de Ecuador. Resulta difícil por el caso. Pero, sí puede haber otra sanción que no sea la descalificación, atento al principio de integridad deportiva de FIFA, que el TAS lo ha ratificado permanentemente, que es que los resultados y logros deportivos, en este caso una clasificación al Mundial Qatar 2022, se obtienen dentro del campo de juego”, sentenció.

Las sensaciones de Sudamérica

A pesar de que podrían resultar beneficiados, en Chile, las emociones por acceder a la Copa del Mundo son pocas. Felipe Espina de Radio Bio Bio nos explicó que este caso, en la prensa y la hinchada, se ha estado observando de lejos. Pues, no consideran que haya un resultado favorable para su selección que viene atravesando un recambio.

“En primer lugar, con la apelación al TAS no ha habido mayor cambio en contraste a lo último que dictaminó la FIFA. Se ha pedido no considerar los ocho partidos que jugó Byron Castillo, pero nada más. No creo que haya novedades. A mi, particularmente, me parece una idea bien descabellada”, nos dijo.

“Además, cada vez se acorta más el tiempo entre el veredicto y el inicio del Mundial. Chile estaría muy poco preparado y estamos atravesando un cambio generacional. La ‘Generación Dorada’ está de salida”, agregó el periodista.

Por otro lado, en Ecuador Mauricio Romero, reportero de Radio Atalaya, comenta que no existe temor por la posibilidad de que el panorama cambie en el TAS y la selección de su país reciba una sanción drástica. “Nada ha cambiado. Las investigaciones ya culminaron. Estamos tranquilos de que estaremos en Qatar 2022. Nos venimos preparando para ello y los resultados han sido positivos”, afirmó.





Juan Reynoso expectante

“Nosotros nos tenemos que enfocar sí o sí en lo deportivo. FIFA tiene su procedimiento. En este caso, Agustín Lozano y su equipo jurídico están al tanto de la situación. Como siempre decimos, zapatero a su zapato”, respondió Juan Reynoso semanas atrás, cuando se le consultó sobre el caso Byron Castillo y la apelación realizada por la FPF.

El técnico de la selección peruana no ha querido involucrarse directamente en este procedimiento. Está enfocándose directamente en lo deportivo a la espera de lo que pueda pasar. Tal es así que Depor pudo conocer que el estratega nacional realizará una gira por Europa para visitar a los futbolistas que militan en el ‘Viejo Continente’. Sobre el caso Byron, por el momento, solo queda esperar al 10 de noviembre.

