La conformación del comando técnico de Manuel Barreto en la Selección Peruana ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas. Aunque su nombramiento como entrenador interino se oficializó hace ya varias jornadas, la atención se ha trasladado ahora hacia los nombres que lo acompañarán en este breve ciclo al frente del combinado nacional, sobretodo en el primer amistoso frente a Chile. En un contexto de renovación y búsqueda de nuevas ideas, la presencia de exfutbolistas ha generado reacciones diversas dentro del entorno futbolístico.

El nuevo cuerpo técnico comenzará sus labores de campo el lunes 6 de octubre en Videna, con la llegada de los futbolistas de la Liga 1. Posteriormente, se sumarán los jugadores que militan en el extranjero, completando la convocatoria para el amistoso ante Chile, programado para el viernes 10 en Santiago.

El anuncio de los integrantes llegó a través del periodista César Vivar, quien detalló los nombres que acompañarán a Barreto en el banquillo. Según informó, Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza cumplirán funciones de asistentes técnicos, Diego Labrucherie será el encargado de la preparación física y Salomón Libman asumirá el rol de preparador de arqueros.

Comando técnico de Barreto fue confirmado en redes sociales. (Foto: Captura X)

Revoredo, quien desarrolló gran parte de su carrera en Sporting Cristal y fue compañero de Barreto durante sus años de futbolista, llega tras haber trabajado en las divisiones menores del conjunto rimense, además de ser el estratega de la Selección Sub-17. Desde su rol, buscará aportar su experiencia en la gestión de jóvenes talentos y en la implementación de métodos modernos de entrenamiento.

Por su parte, Salomón Libman se incorpora como preparador de arqueros, un cargo en el que ya cuenta con trayectoria reciente. El exguardameta fue parte del cuerpo técnico durante la etapa de Óscar Ibáñez y aún lo hace en Alianza Lima. Su continuidad dentro del entorno de la selección puede aportar estabilidad en un proceso que aún se encuentra en fase de transición.

Marko Ciurlizza, en cambio, afrontará su primera gran experiencia dentro de un comando técnico de la selección nacional. Su inclusión fue recibida con sorpresa en diversos sectores, no tanto por su perfil profesional, sino por lo repentino del salto hacia una responsabilidad de esa magnitud. Esto porque en los últimos años desempeñaba un rol de comunicador en plataformas de streaming, más que dentro del fútbol.

La preparación física quedará en manos de Diego Labrucherie, profesional con trayectoria en clubes nacionales y quien ha trabajado de manera previa con Barreto. Su incorporación busca garantizar una metodología alineada con las exigencias de la selección absoluta, especialmente ante el desafío inmediato que representa el amistoso frente a Chile.

Selección Peruana jugará con Chile el próximo 10 de octubre en Santiago. (Foto: GEC)

Desde la Federación Peruana de Fútbol, se espera que este comando técnico funcione como una estructura de transición mientras se define el proyecto a largo plazo. Si bien aún no se han revelado a los candidatos para asumir dicho rol en el proyecto rumbo a la clasificación al Mundial 2030, se estima que en enero se podría conocer al elegido.

En medio de un panorama de dudas sobre el futuro de la selección, la presencia de exjugadores nacionales en puestos clave podría convertirse en un punto de partida para reconstruir una identidad dentro de la Blanquirroja, o eso es lo que se espera con la no convocatoria de varios referentes que no estarán presentes en este partido.

Los convocados de Perú para enfrentar a Chile:

Arqueros : Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).

: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina). Defensas : Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).

: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca). Volantes : Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).

: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia). Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).

