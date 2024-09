La fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026 no terminó bien para la Selección Peruana. El equipo de Jorge Fossati empató en Lima frente a Colombia y perdió en su visita a Quito para enfrentar a Ecuador, resultados que lo dejan en el fondo de la tabla de posiciones con solo tres puntos en ocho jornadas. Uno de los puntos que quedó en deuda en el combinado nacional es la parte ofensiva y sorprendió la decisión del técnico uruguayo de dejar fuera de ambos partidos a Joao Grimaldo, quien no estuvo si quiera en el banco de los suplentes.

El futbolista de Partizán de Belgrano fue llamado por Fossati para estos encuentros y participó con normalidad de los entrenamientos junto a todo el grupo, pero no fue considerado en los partidos. En su regreso a Serbia, el ex Sporting Cristal se refirió al tema de no haber sumado minutos con la Bicolor. “Esté dentro o fuera del campo siempre estaré apoyando a los once que estén. Siempre hay un poco de incomodidad, uno quiere estar allí con ellos sufriendo y matando por la Bicolor”, dijo a L1 MAX.

Además, Joao Grimaldo habló sobre el rendimiento que tuvo la Selección Peruana ante Colombia y Ecuador en el torneo clasificatorio. “Son dos partidos difíciles y conseguimos un punto”, comentó el jugador que viene sumando experiencia en el fútbol europeo con el Partizán.

Joao Grimaldo tiene 7 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Agencias)

¿Qué resultados necesita Perú en la próxima fecha doble?

En la próxima jornada doble, la Bicolor se enfrentará a dos oponentes importantes: Uruguay y Brasil. A pesar de que los últimos encuentros de los charrúas resultaron en empates (contra Paraguay y Venezuela), no deja de ser un desafío más que complejo. Su posición en la tabla no mienten: están tercero y con 15 unidades. Ahora, más allá de los antecedentes del equipo de Marcelo Bielsa, la obligación de la Blanquirroja es sumar sí o sí en este encuentro. Se jugará en Lima el 10 de octubre.

Como siguiente adversario, se enfrentarán a la ‘Canarinha’ el 15 de octubre, que tampoco tuvo un rendimiento destacado últimamente. Aunque la escuadra de Dorival Júnior derrotó a Ecuador por la mínima, su juego no muestra las luces del ‘Scratch’ de siempre. Y en la última jornada, se enfrentó a Paraguay, donde perdió 0-1; de esta manera, se ubica en el quinto lugar con 10 puntos.

Es importante mencionar que este partido se jugará en Brasília, por lo que la Blanquirroja al menos debería lograr un empate, teniendo en cuenta el nivel del rival que tendrá al frente. Con un triunfo ante Uruguay y un gran desempeño contra la pentacampeona, el equipo de Jorge Fossati sumaría cuatro puntos, alcanzando un total de siete. Ojo, si Chile pierde ambos encuentros (contra Brasil y Colombia), la Bicolor superaría a su clásico rival y, de esta manera, saldría del último lugar.

En el mejor de los casos, si la ‘sele’ registra una victoria en ambos compromisos, sumaría seis puntos adicionales, totalizando nueve unidades. Esto permitiría al equipo nacional, siempre y cuando la Roja, Bolivia y Paraguay obtengan resultados negativos, dejar la última ubicación.

Perú en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 8 6 0 2 12 4 8 18 2 Colombia 8 4 4 0 9 5 4 16 3 Uruguay 8 4 3 1 13 5 8 15 4 Ecuador 8 4 2 2 6 4 2 11 5 Brasil 8 3 1 4 9 8 1 10 6 Venezuela 8 2 4 2 6 7 -1 10 7 Paraguay 8 2 3 3 2 3 -1 9 8 Bolivia 8 3 0 5 10 15 -5 9 9 Chile 8 1 2 5 4 12 -8 5 10 Perú 8 0 3 5 2 10 -8 3

Resultados de Perú en Eliminatorias Mundial 2026

FECHA PARTIDO RESULTADO 10.09.24 Ecuador vs Perú 1-0 06.09.24 Perú vs. Colombia 1-1 21.11.23 Perú vs. Venezuela 1-1 16.11.23 Bolivia vs. Perú 2-0 17.10.23 Perú vs. Argentina 2-0 12.10.23 Chile vs. Perú 2-0 12.09.23 Perú vs. Brasil 0-1 07.09.23 Paraguay vs. Perú 0-0





