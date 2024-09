Roberto Chale falleció a los 77 años tras una larga lucha contra una enfermedad que deterioró su salud en los últimos años. Con tres títulos como jugador y dos más como entrenador de Universitario de Deportes, Chale no solo marcó una época dorada en la historia del club, sino que también se ganó el cariño y la admiración de los peruanos con su carisma y pasión inigualable en la cancha. Apodado ‘El Niño Terrible’ por su temperamento y personalidad dentro y fuera de la cancha, su partida deja un vacío irremplazable en el deporte nacional. Hoy, todo el Perú lo recuerda como un ídolo que trascendió generaciones.

Uno de los que más ha sentido la pérdida es José Luis Carranza, otro ícono de Universitario de Deportes, quien no pudo contener las lágrimas al recibir la noticia durante una transmisión en vivo en Trivu TV. La emoción embargó al popular ‘Puma’ y, entre sollozos, ofreció sus condolencias a la familia de Chale.

“Mi más sentido pésame a toda la familia, fue una persona muy carismática. No hay palabras. Lo sentimos porque en los momentos más difíciles hemos estado ahí”, expresó Carranza que destacó, además, la generosidad de muchas personas que se unieron para apoyar a Chale en sus últimos años de vida, cuando la enfermedad comenzó a afectarlo de manera más severa.

“Puedo mirar la cara a todo el mundo y decir que muchas personas lo han ayudado en lo económico, como siempre lo decía. Un tipazo, la verdad no hay palabras para dar”, agregó Carranza, reconociendo la unión del entorno futbolístico y de amigos cercanos para brindarle el apoyo necesario a Chale y su familia durante su enfermedad.

El 'Puma' Carranza rompió en llanto tras conocer la muerte de Chale. (Foto: Club Universitario)

Los últimos días de Roberto Chale





Carranza también compartió los difíciles momentos que vivió en los últimos días junto a Chale, recordando con tristeza cómo la salud de su mentor se fue deteriorando al punto de que ya no podía comunicarse ni reconocer a sus allegados. “Ahora solo importaba su salud, ya no podía hablar, ya no nos reconocía, fueron momentos muy duros por eso yo respeto”, añadió, aludiendo a la angustia que vivieron los seres queridos de Chale al verlo atravesar esos duros últimos días.

A pesar de todo, el exfutbolista se mostró agradecido de haber estado cerca de él en esos momentos y de haber participado en una conferencia de prensa organizada apenas 10 días antes de su muerte para recaudar fondos y ofrecerle un respaldo económico en su lucha contra la enfermedad. “A Dios gracias hay amigos en la fundación de un señor que siempre apoyaba, buscaba algo para apoyar”.





El legado de Roberto Chale





La carrera deportiva de Roberto Chale como volante estuvo marcada principalmente por Universitario de Deportes, donde ganó tres títulos en 1966, 1967 y 1969. Estas grandes actuaciones lo llevaron a la Selección Peruana para disputar el Mundial de México 70, donde anotó un gol en la victoria por 3-0 sobre Marruecos en la primera fase.

Chale militó en Centro Iqueño, Defensor Lima, Sport Boys, Sporting Cristal, Deportivo Municipal, Valencia de Venezuela y Universidad Católica de Ecuador. Como entrenador ganó el título nacional con Universitario en 1999 y 2000, y en 1985 dirigió la Selección Peruana.

Su último compromiso profesional fue de nuevo con la U como entrenador entre 2015 y 2017. Entonces conquistó el torneo Apertura del 2016.

Roberto Chale murió a los 77 años.

