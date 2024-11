La pelota ya rueda en la Videna. Bajo la dirección de Jorge Fossati, la Selección Peruana completó el segundo entrenamiento con los futbolistas del medio local, a la espera de que se sumen los jugadores que militan en el extranjero. La idea del DT de la Bicolor es clara: no perder tiempo y que sus dirigidos sigan asimilando su esquema 3-5-2. Si bien el equipo aún no está completamente listo, el ‘Nono’ ya va armando su once pensando en el enfrentamiento contra la Roja. En un partido contra la Sub-20 de la Blanquirroja, va puliendo detalles para este choque en Lima, donde Alex Valera y Luis Ramos destacaron con goles. Por otro lado, la defensa tuvo algunas rotaciones, con Aldo Corzo y Erick Noriega sumando minutos. Conoce todas las novedades que el técnico propuso este martes en San Luis.

Con apenas seis puntos y en el penúltimo lugar en las Eliminatorias 2026, Perú tiene como próximos rivales a Chile y Argentina, respectivamente, en la fecha doble de noviembre. En esta nueva nómina, hubo algunas sorpresas, como la ausencia de Marcos López, quien no fue convocado y además sufrió una sanción de la FIFA por atentar contra el sistema del VAR en el compromiso ante el ‘Scratch’.

Pero no fue el único castigo, ya que Carlos Zambrano tampoco estará disponible para enfrentar al elenco sureño ahora dirigido por Ricardo Gareca. En el caso del ‘León’, su sanción de una fecha se debe a que “insultó a un oficial de Conmebol durante el partido contra Brasil”. Ante esta baja, Fossati ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo. Durante la práctica de este martes, el DT alternó a Aldo Corzo y Erick Noriega en la saga central. Eso sí, cada uno jugó un tiempo.

Es importante mencionar que los futbolistas que militan en el extranjero arribarán al Perú una vez que terminen sus compromisos con sus respectivos clubes, y se espera que comiencen a llegar este fin de semana. Ante esto, el estratega formuló la siguiente alineación: en el arco, Carlos Cáceda (quien, tras la suspensión de Pedro Gallese, estaría bajo los tres palos); en la defensa, Miguel Araujo, Aldo Corzo y Carlos Garcés; más adelante estuvieron, Andy Polo, Edison Flores, Horacio Calcaterra, Jean Pierre Archimbaud y José Rivera, y en la delantera, Paolo Guerrero junto a Alex Valera.

Sin embargo, el ‘Flaco’ realizó algunas variaciones para seguir probando nuevas piezas en su ajedrez. Por ejemplo, Luis Ramos -que ya debutó contra Brasil-, quien en su último partido con Cusco FC ante Alianza Lima marcó un golazo, esta vez ingresó en lugar de Valera y anotó dos tantos contra la Sub-20. Pero no fue el único, ya que el ‘Tunche’ también se hizo presente en la red, marcando un tanto. Durante el entrenamiento, el ‘9′ de Universitario, Alex Valera, marcó un doblete, continuando su racha goleadora del 2024.

Por otro lado, el último lunes, la CONMEBOL oficializó la terna arbitral parara los partidos de Perú en la fecha 11 y 12. Ante la ‘Roja’, con el ‘Tigre’ al mando, el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de dirigir el compromiso. El juez estará acompañado por Danilo Manis y Rodrigo Figueredo; mientras que Wagner Reway estará a cargo del VAR. Rodrigo Pereira actuará como cuarto árbitro. Es importante mencionar que todos son de nacionalidad brasileña.

Como siguiente reto, Perú jugará contra Argentina en La Bombonera y el encargado de impartir justicia será el colombiano Wilmar Roldán, quien estará acompañado por John León y Jhon Gallego, como primer y segundo asistente, respectivamente. Yadir Acuña será el encargado del VAR, mientras que Carlos Betancur será el cuarto árbitro. Todos ellos de nacionalidad colombiana.





Lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Romero (Universitario) y Diego Enríquez (Sporting Cristal). Defensas: Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima).

Alexander Callens (AEK Atenas), Aldo Corzo (Universitario), Luis Abram (Atlanta United F.C.), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima) y Erick Noriega (Alianza Lima). Volantes: Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma).

Renato Tapia (Leganés), Jesús Castillo (Gil Vicente), Andy Polo (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Sergio Peña (Malmö), Piero Quispe (Pumas), Jean Pierre Archimbaud (Melgar), Horacio Calcaterra (Universitario), Wilder Cartagena (Orlando City) y Miguel Trauco (Criciúma). Delanteros: Alex Valera (Universitario), Gianluca Lapadula (Cagliari), Edison Flores (Universitario), Bryan Reyna (Belgrano), José Rivera (Universitario), Paolo Guerrero (Alianza Lima) y Luis Ramos (Cusco FC).





Fecha y hora de los próximos partidos de Perú

El siguiente encuentro de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante ‘Clásico del Pacífico’, ya que ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje.

Para completar la fecha doble de noviembre, el equipo dirigido por Jorge Fossati visitará a la Selección Argentina en La Bombonera de Buenos Aires. El encuentro ante la albiceleste se disputará el martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un duelo bastante complicado ante la actual campeona del mundo y la bicampeona de la Copa América.

La Selección Peruana se encuentra en el penúltimo lugar de las Eliminatorias para el Mundial 2026, con apenas seis puntos. (Foto: FPF).





