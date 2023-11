Seamos sinceros, lo que está en juego el martes es la continuidad del proceso Reynoso que a todas luces pasa por su momento más crítico. Puede que incluso ganando no le alcance para sumar créditos a su favor, pero eso ya lo decidirán quienes toman las decisiones en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Lo que sí es una realidad es la urgencia de ganar un partido. Ya no sirve ni siquiera anotar un gol, algo que tampoco hemos conseguido. Solo vale obtener los tres puntos porque no hay otro camino si queremos clasificar al Mundial. Este Perú ya no tiene margen de error jugando de local. La situación es tan difícil que tampoco importa el cómo, sino el qué.

El contexto obliga a que el partido del martes sea casi una final para Perú. Más allá de la deuda futbolística que ha mostrado, la bicolor puede sacar los tres puntos en el Nacional ante la mejor Venezuela de los últimos tiempos. Porque no solo juega en la cancha el factor histórico (nunca perdimos ante la ‘Vinotinto’ en Lima), también tiene que ver lo emocional, la actitud, la rebeldía de los futbolistas para contraponerse a la adversidad y sacar a flote una selección que se hunde en los malos resultados. Este es el escenario ideal para demostrar en la cancha eso que tanto juran cuando tienen la cámara al frente: que están con Reynoso y confían en él.

Todos escuchamos a Renato Tapia, Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, entre otros referentes más decir que están a muerte con el entrenador. Y cada quien es libre de creerles. Pero lo que dicen son palabras que deben contrastarse en la realidad. Si lo respaldan de esa manera fuera de la cancha, es su deber hacerlo también dentro de ella: en el juego, en el funcionamiento y en la actitud. Porque es una realidad que hay varios jugadores con rendimientos por debajo del requerido. Hace falta ponerle el corazón cuando los resultados no se consiguen. Y si ese coraje que sienten producto de la disonancia con la hinchada que pide la salida de Reynoso los motiva, pues bienvenido sea. Al final, lo ideal es empujar el carro hacia el mismo objetivo: todos queremos ganar.

Hay motivos para creer en una victoria de la bicolor este martes. En lo futbolístico, el duelo contra Bolivia fue suficiente para corroborar que Carlos Zambrano no puede volver a ser titular, que Alexander Callens no es el mismo de antes y que hace falta mucho trabajo en defensa si se quiere mejorar. Y también fue la prueba de que hay frescura en jugadores como Piero Quispe, con ganas de mostrarse y asumir una responsabilidad mayor en la selección. Reynoso tiene alternativas para usarlas a favor, pero no solo depende de él, sino también de sus intérpretes. Es necesario recuperar esa motivación para sacar adelante una situación complicada. Al frente estará una versión mejorada de la ‘Vinotinto’ y no solo hace falta fútbol para ganarle, también esa rebeldía de veinteañero con ganas de comerse al mundo para ir al Mundial . Es al todo o nada. No hay más.

