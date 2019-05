Leonardo Mifflin, de no estar en la Sub 20 a ser la sorpresa en la lista provisional de Ricardo Gareca

A inicios de este año, Leonardo Mifflin no fue convocado a la Selección Peruana Sub 20 que dirigía Daniel Ahmed, a pesar de que la gente lo pedía en lugar de Dylan Caro. Ahora, el lateral de Melgar es la sorpresa en la lista provisional de convocados por Ricado Gareca para disputar la Copa América 2019.

Leo, como lo llaman sus amigos, habló con D epor y reveló detalles sobre su vida. El lateral de 19 años, estaba con sus padres cuando recibió la llamada de un amigo suyo desde Arequipa, para contarle que era parte de los llamados por Gareca para formar parte de la Selección, con miras a la Copa América.

Según nos contó, practica fútbol desde los 6 años y desde pequeño sus padres potenciaron su talento con el balón. "Pasé por las academias de la 'U' y de Alianza Lima, era hincha de todos los clubes, jugaba y me tomaba fotos, amaba el fútbol", comentó.

Su debut en el fútbol profesional fue con Melgar, ante Sport Huancayo, cuando apenas tenía 18 años. Con este club, Leonardo también ha jugado la Copa Libertadores, por primera vez. Jorge Pautasso confió el él y le permitió chocar ante la Universidad de Chile.

"Yo siempre he jugado de volante o central. Lateral es una posición en la que participaba menos; sin embargo, Pautasso me dio la oportunidad de tener mas continuidad en Melgar con la posición de lateral y hasta hoy me sigo preparando para seguir creciendo en ese lugar", contó.

Leonardo Mifflin nació en Lima, pero tuvo que dejar la capital para seguir sus sueños en Arequipa junto al 'Dominó'. Ahora comparte un departamento, en la 'Ciudad Blanca', junto a Carlos Neyra, uno de sus mejores amigos en Melgar.

"Mi mayor sueño es ganar títulos con la Selección Peruana y, en algún momento, poder llegar a la Liga Española, específicamente al Barcelona. Me gusta mucho el juego de Sergio Busquets", concluyó.

