La Selección Peruana podría sufrir una nueva baja antes de sus próximos amistosos. Oliver Sonne, quien ya se encuentra en Orlando junto al resto del plantel, está siendo evaluado luego de llegar sentido tras su último partido con Burnley. Esto significaría un llamado de último momento para suplir la posible baja del lateral.

La situación fue revelada por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, quien explicó que todavía no existe una decisión definitiva sobre la presencia del lateral en los próximos compromisos de la ‘Bicolor’. El futbolista deberá pasar por los exámenes correspondientes para conocer el alcance de su molestia.

“Vamos a esperar la información del doctor, no podemos adelantar opinión porque no sabemos exactamente lo que va a salir o arrojará la resonancia”, señaló Ferrari, dejando en claro que el comando técnico de Mano Menezes esperará los resultados médicos antes de definir el futuro de Sonne en esta fecha FIFA.

El directivo de la FPF también recordó lo ocurrido recientemente con Fabio Gruber, quien fue desconvocado de la Selección Peruana por lesión y reemplazado por Alfonso Barco. En ese sentido, explicó que la Federación trabaja de manera preventiva para poder reaccionar ante este tipo de situaciones.

“Nos acaba de pasar con Gruber y, menos mal, al tener esto del tema preventivo, se pudo convocar a Alfonso Barco”, comentó Ferrari. El objetivo es contar con futbolistas que tengan la documentación necesaria para ser llamados de emergencia si alguna baja se presenta durante la concentración.

En el caso específico de Sonne, Ferrari indicó que todavía deben esperar la comunicación del cuerpo médico para conocer qué decisión tomará el comando técnico. “En el caso de Oliver Sonne, esperamos la comunicación del doctor Segura para saber qué decisión va a tomar el comando técnico”, sostuvo.

Sonne terminó sentido luego del empate de Burnley ante Derby County por la octava fecha de la Football League Championship. Pese a la molestia, el defensor viajó a Estados Unidos y llegó a Orlando para integrarse a la concentración de la Selección Peruana.

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