Claro, sencillo y directo. En una entrevista con Depor, Óscar Ibáñez habla un poco de todo en medio de los entrenamientos de la Selección Peruana: de los nuevos convocados por Ricardo Gareca, los trabajos realizados en La Videna, la situación actual Jefferson Farfán, el fichaje de Christian Cueva y, claro, de los porteros de la bicolor. El preparador de arqueros de la Blanquirroja dio sus impresiones, como también se encuentra optimista de cara a la fecha de inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022, programada para el próximo mes de octubre.

¿Cuáles han sido las conclusiones de los entrenamientos de la Selección Peruana?

Muy buena. Había mucha expectativa después de mucho tiempo de volver a entrenar, de volver a juntarse con algunos muchachos, y mucha expectativa por los nuevos convocados. Salieron muy bien los entrenamientos. Fue importante volver a reencontrarse y, en cada sesión, ver cómo se esforzaban los jugadores para llenarle los ojos al entrenador.

¿Cómo tomó el comando técnico de la Selección el traspaso de Aldair Fuentes a España?

Es clave que jugadores jóvenes puedan salir al exterior, o que puedan continuar su formación en otro país, y vayan a equipos donde seguramente van a tener continuidad. Aldair es un jugador joven y polifuncional, y siempre es importante que se pueda emigrar.

¿El comando técnico tenía conocimiento de este traspaso?

No sé si la habrá tenido con Ricardo (Gareca) o con otro profesor. Si la tuvo o no (comunicación con el comando técnico), no quita ni suma nada. Lo trascendente es que pueda irse, continuar su carrera y abrirse paso en Europa. Ya está allá y ya depende de él.

Con respecto a los nuevos jugadores que entrenaron en La Videna, ¿algunos lo sorprendieron más de lo habitual en estos días de prácticas?

Más que sorprendernos, nos confirmaron que son jugadores importantes, que vienen haciendo bien las cosas y algunos que vienen sobresaliendo.

De los arqueros, ¿cómo has encontrado encuentra el nivel? ¿Ha afectado la para por la pandemia del COVID-19?

No los perjudicó en nada. Ellos ya tienen tres partidos jugando por el torneo local y son arqueros de experiencia. Entonces, si bien no estuvieron entrenando en el campo en el tiempo de para, sí estuvieron en actividad y entrenando por Zoom con trabajos específicos. Y ahora que regresó la competencia, volvieron bien. Acá en la Selección, se les ha notado súper preparados y obviamente con el entusiasmo que despierta estar en una Selección.

Parecía que Carvallo ya no estaba en el universo de Gareca, ¿qué vieron en él nuevamente para volver a llamarlo?

Básicamente Ricardo siempre dijo que los que ya estuvieron en la Selección, son jugadores de la Selección. Más allá de que en algunas convocatorias no puedan estar, siempre son vistos y observados. En este momento, se vio oportuno la convocatoria de Cáceda y José. Son arqueros de experiencia. En cuanto a José, él mantiene una regularidad y está teniendo nivel. De hecho, es el arquero que es puntero en la actualidad. No sorprende, y más bien es gratificante ver que un portero pueda tener tanta regularidad en el tiempo.

Aparte de Carvallo y Cáceda, ¿a qué arqueros de la Liga 1 se estuvo observando antes de hacer la convocatoria?

A todos, pero no desde ahora, desde siempre. Todos están en el universo de la Selección. Depende mucho de la regularidad que puedan tener, de la continuidad, y obviamente del rendimiento. En este caso, se optó por convocar a dos y creo que no causó mayor sorpresa por el nivel que vienen demostrando ambos.

Más allá de que sea convocado o no, ¿hay algún arquero que te guste mucho?

No, básicamente tiene que ver con la convocatoria. La convocatoria habla por sí sola, y a ellos se le suma Pedro (Gallese), que está en el extranjero.

Cuando usted estuvo bajos los tres palos de la Selección, siempre mostró un rendimiento óptimo, ¿ahora ha encontrado a algún arquero del fútbol peruano o de los convocados que se asemeje con las virtudes que usted tuvo cuando tapaba en la bicolor?

Cada arquero tiene su estilo, su forma de tapar, y hay que respetar eso. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Gallese, porque volvió a salir. Hoy está en una liga competitiva (MLS), y la verdad es que se está abriendo paso. No es fácil por varias circunstancias. Pedro está en un nuevo equipo, fue a un país que no conocía, con un idioma diferente, y la verdad que se posicionó muy bien. No es solo el arquero del equipo, sino un jugador importante. Tanto así que hay interés de otros equipos y el club no se quiere desprender de él.

Así que yo creo que es importante lo que está haciendo Pedro. Está abriendo un mercado para que vean con buenos ojos a los arqueros peruanos. Lo que hace Pedro es digno de resaltar y de imitar.

¿Hay una comunicación fluida con Gallese?

Sí, también con su entrenador de arqueros, que es César Baena, el ex arquero de la Selección de Venezuela, que es contemporáneo (conmigo). Hay muy buena comunicación con ambos. Con Baena nos comunicamos dos veces a la semana. Hablamos mucho sobre Pedro, sobre la importancia de los entrenamientos, sobre la importancia de darle toda la contención y lo que necesite para un mejor desarrollo. A nosotros, nos favorece el trabajo.

El rendimiento de Gallese es tan bueno que ha generado que lleguen propuestas por él. Lucas Pusineri comentó que tenía referenciado a Gallese. Ahora, si se tuviera que poner en una balanza a la MLS y la actualidad de la Superliga Argentina, ¿cuál de las dos ligas sería más beneficiosa para la Selección y Pedro Gallese?

Es bueno que se fijen en él, de un fútbol tan competitivo y de un club de la trascendencia como Independiente, donde pasaron peruanos e hicieron historia. Es muy importante que el técnico también lo quiera, y también que el club (Orlando City) no se quiera desprender de él. Habla muy bien del presente de Pedro y la apuesta que hicieron por él. Yo creo que como todo jugador, es importante estar en el lugar donde uno se sienta cómodo. Obvio que la Superliga Argentina es tentadora, sobre todo en un club con tanta historia como Independiente. Pero hoy él está bien, se siente contento, se siente apreciado en el club donde está, y está teniendo un nivel más que bueno. Eso también obedece a todo el entorno que tiene. Ir a Argentina hoy es empezar de nuevo y todavía no empieza ni siquiera la liga en Argentina.

¿Hay algún aspecto que crees que haya mejorado Gallese a partir de emigrar a la MLS?

Sí, de hecho. Por el modelo de juego que tiene el equipo, lo conversábamos mucho con él y con el entrenador de arqueros. Es un modelo de juego donde se apoyan mucho en el arquero, en la salida, donde participa mucho como apoyo, y donde juega mucho con los pies. Pedro ya tenía esa virtud, siendo un arquero serio que no se complica. Yo creo que es sustancial que le vaya sumando cosas, y que el modelo de juego del club le vaya sumando cosas también a él. De hecho, si ven los partidos, notarán eso, que los centrales se apoyan mucho en Pedro, el volante central, los laterales para darle la vuelta al juego, o como apoyo ante una presión. En todas ha resuelto siempre muy bien, eso lo hace aún mejor como arquero.

¿Te hubiera gustado atajar en estos tiempos donde se le da más protagonismo al arquero?

Sí, es lindo jugar, por eso lo hice hasta los 41 años. Yo la verdad, no le puedo pedir más nada al fútbol. Jugué hasta los 41 años, sentía que podía jugar un año más, pero quería retirarme bien, que la gente me recuerdo retirándome en un buen nivel. Y lo que tiene hoy el fútbol es que cuenta con un montón de herramientas para mejorar permanentemente. De hecho, yo en mis comienzos habré tenido alguna vez un entrenador de arqueros. Hoy el arquero tiene entrenadores específicos desde menores. Las cargas de entrenamientos son totalmente dosificadas, mucho más técnicas. Hoy el futbolista tiene muchas más herramientas para llegar más preparado al fútbol profesional y más sano a su carrera. La parte médica también mejoró muchísimo, la parte física. Son otros momentos. A mí me tocó el otro y la verdad que la pase bien, no me puedo quejar de nada. Tuve la posibilidad de salir campeón nacional y salir campeón internacional con Cienciano.

En la actualidad, ¿cuál es el mejor portero del mundo?

Siempre es discutible, porque alguno tiene unas cualidades que otro no tiene. Pero a mí me gusta Neuer. Mantuvo el nivel y fue fundamental en la Champions. Él ha tenido una regularidad importante. Coincidió con un gran equipo, coincidió con su nivel y fue fundamental en los momentos difíciles que tuvo el Bayern. Más allá de la obtención del título, tuvo momentos complicados y siempre apareció cuando el equipo lo necesita.

Quisiera que me diera una opinión de Jefferson Farfán, quien ha estado entrenando también en la Videna. ¿Cómo lo ha visto? ¿Se encuentra bien físicamente?

Jefferson es un avión, está impecable. Desde que llegó, ya se puso a la orden para entrenar. Es bueno verlo en tan buenas condiciones. Pero él también no se guarda nada, se exige. Lo que necesita ahora es conseguir equipo. Seguro le va a salir alguna oportunidad. Da gusto verlo tan profesional, porque la verdad se exige al máximo en cada entrenamiento.

FIFA acaba de confirmar que la fecha de inicio de las Eliminatorias no se mueve, ¿qué tanto puede afectar que Jefferson Farfán esté sin club en su convocatoria?

Es importante que pueda conseguir equipo rápido. Va a llegar bien al equipo que le toque. Son jugadores de una característica particular, que se ponen muy bien rápidamente. Por otro lado, lo vamos a tener sano, porque físicamente está muy bien. Esperemos que consiga equipo rápido para que tenga algunos partidos encima antes del inicio de las Eliminatorias.

¿Ha comunicado Jefferson si está cerca de conseguir club?

Sé que tenía posibilidades, pero no profundicé el tema. Seguro lo ha hecho con Ricardo. Pero un jugador de sus características, siempre tiene oportunidades, ofertas, y no debe ser fácil elegir. Seguramente está viendo lo mejor para él y su familia.

Así como Farfán, al final se concretó el traspaso de Cueva a Turquía

Christian también está en una condición parecida a la de Farfán. Por ahí no es una liga que suene mucho acá, pero es una liga fuerte. No es fácil jugar en Turquía: es un fútbol vertical, directo y tiene equipos que están en Champions. Lo importante es que eligió un lugar donde quiere estar, donde vio todas las condiciones para él y su familia, y donde puede desarrollar su fútbol. Va a un club que realmente tenía el interés de contar con él, que eso también es clave a la hora de elegir un equipo.

De esta nueva convocatoria, ¿hay alguna posibilidad de que estos nuevos jugadores estén en la primera fecha de Eliminatorias?

Eso lo va a ver Ricardo. En estos días, se hará un balance de todo. Lo importante es que hubo convocatorias, que se reiniciaron los trabajos, los entrenamientos, y que Ricardo y el cuerpo técnico tuvieron la posibilidad de ver jugadores que realmente llamaban la atención.

De acuerdo al comando técnico, y teniendo en cuenta la pandemia y los protocolos, ¿cómo va a llegar la Selección a las Eliminatorias?

Yo creo que es una situación atípica, que todos la vamos a afrontar, no solo Perú. Todos los que participan van a estar en la misma situación. Como lo dijo Gareca, hay que estar preparado para todo. Por eso, estas convocatorias y estos entrenamientos nos ayudan a eso.

¿Se sabe sobre los jugadores del extranjero, que en algunos casos sus clubes no les permitan llegar al país donde se va a jugar el partido?

No fue tema de conversación. En la previa, siempre se especula. Pero la realidad es que hay una fecha de inicio, va a haber una convocatoria y va a haber un partido. Son fechas FIFA. Sería muy difícil que los clubes no te quieran entregar los jugadores.





Por José Marín y Renzo Bravo de Rueda