La Selección Peruana dejó atrás hace tiempo la exclusividad de convocar únicamente a futbolistas nacidos en nuestro país. Dada la escasez de representantes que juegan en ligas de un nivel superior al nuestro, cada vez que surge un nuevo talento con raíces peruanas, se desata expectativa en torno a estos jugadores. No obstante, según los datos recopilados por Depor Data, de los últimos siete futbolistas que han sonado en la Videna, solo uno ha logrado formar parte de las Eliminatorias 2026: Gianluca Lapadula. En el siguiente análisis, intentamos explicar este fenómeno.

Después del éxito de ‘Bambino’, actualmente, Oliver Sonne es el único con posibilidades de sumar minutos en el proceso actual. Esto se debe a su destacado rendimiento en el Silkeborg IF de la Superliga de Dinamarca. Por otro lado, el resto de los jugadores atraviesa momentos más discretos, lo cual repercute directamente en sus convocatorias. Algunos, como Cristian Benavente, han tenido que regresar a la Liga 1 para tener una oportunidad al encontrarse más cerca, una situación que también podría experimentar Jean Pierre Rhyner, quien deambula en el ascenso suizo. Mientras tanto, otros más jóvenes luchan por encontrar una regularidad importante, como Alessandro Burlamaqui y Catriel Cabellos, dos nombres que forman parte del universo de Juan Reynoso.

Aunque no se aplica estrictamente a su situación, es relevante mencionar el caso de Percy Prado. A pesar de haber nacido en Perú, se trasladó a Francia desde muy joven. Su crecimiento y formación tuvieron lugar en Nantes, donde incluso debutó en la Ligue 1. A pesar de sus destacadas actuaciones, su convocatoria por Ricardo Gareca en 2020 se vio truncada por la pandemia. Posteriormente, se unió al equipo celeste y el resto es historia conocida. En la actualidad, Prado se encuentra sin equipo y ha estado participando en el futsal francés.

Futbolista País de nacimiento Edad Club actual Gianluca Lapadula Italia 33 Cagliari (Italia) Oliver Sonne Dinamarca 23 Silkeborg IF (Dinamarca) Cristian Benavente España 29 Alianza Lima (Perú) Jean Pierre Rhyner Suiza 27 FC Schaffhausen (Suiza) Alessandro Burlamaqui España 21 Intercity (España) Catriel Cabellos Argentina 19 Racing (Argentina)

El ‘Chaval’ que no despegó

Cristian Benavente ha sido uno de los futbolistas con los que más hemos soñado que pudiera vestir la camiseta nacional. Esto se debe a su formación en el Real Madrid y a cómo logró destacar en las inferiores de uno de los equipos más importantes del mundo. Incluso fue dirigido por nada más y nada menos que Zinedine Zidane. Aunque su talento no fue suficiente para llegar al primer equipo del conjunto merengue.

Tras un primer paso frustrado por el MK Dons inglés, el ‘Chaval’ llegó al Royal Charleroi de Bélgica. En ese equipo vivió sus mejores momentos, lo cual lo llevó a ser comprado por más de 6 millones de euros por Pyramids de Egipto. En suelo africano, no cumplió las expectativas y tuvo préstamos por Nantes, Royal Antwerp y un breve regreso a Charleroi. No pudo mantener la regularidad y decidió llegar por primera vez al fútbol peruano, vistiendo la camiseta de Alianza Lima. Hoy, tras superar una larga lesión que lo dejó fuera de la temporada 2023, Benavente buscará seguir en la tienda blanquiazul para volver a su mejor versión y pelear por una convocatoria.

En cuanto a la Selección Peruana Absoluta, ni en sus mejores momentos a nivel de equipo pudo tener regularidad. Suma menos de 20 encuentros desde 2013. Por las Eliminatorias Sudamericanas apenas registra cuatro encuentros y nunca completó los 90 minutos. Las pocas oportunidades que tuvo no las pudo aprovechar, ya que no rindió según lo esperado por Ricardo Gareca. Aunque los hinchas siempre pidieron su llamado, el extremo no hizo los méritos para ganarse un lugar.

Números de Cristian Benavente con Perú

Año Competencia PJ Minutos 2013 Amistoso 2 74 2013 Eliminatorias 2014 2 133 2014 Amistoso 4 90 2015 Amistoso 1 19 2016 Amistoso 2 90 2016 Copa América 1 9 2017 Eliminatorias 2018 2 119 2018 Amistoso 4 175 2019 Amistoso 1 41

Un zaguero con el que soñabamos

A inicios del 2014, el nombre de Jean Pierre Rhyner empezó a sonar con fuerza en nuestro país. El defensa era figura en Grasshopper de Suiza. Un año después se dio su debut. Mantuvo un nivel destacado, lo cual lo llevó a ser convocado a la Sub-21 de Suiza. Antes ya había formado parte de las selecciones suizas en otras categorías inferiores. Esto lo alejaba de la posibilidad de vestir la bicolor. Sin embargo, conforme fueron pasando las temporadas, el zaguero perdió espacios en la élite del fútbol helvético y empezó a buscar nuevas oportunidades llegando a España y Países Bajos. Jugó por Cádiz, Cartagena y Emmen FC. Su paso pasó desapercibido y actualmente milita en el ascenso suizo.

Tras quedar al margen de Suiza, recién en octubre del 2020 se dio su primera convocatoria a Perú. Su llamado se dio para los duelos clasificatorios a Qatar 2022 ante Chile y Argentina. Sin embargo, su debut no se logró concretar. Después, no volvió a ser tomado en cuenta. No pudo competir por el puesto con los zagueros nacionales y su nivel fuera tampoco fue un aliciente para que Gareca lo vuelva a convocar.

Buscando respuestas

A menudo se ha afirmado que los futbolistas peruanos no logran destacar en el extranjero debido a una formación deficiente, lo que los lleva a regresar temprano a nuestro país. Sin embargo, los futbolistas analizados en esta nota pasaron por las categorías formativas en países donde compiten a menudo a niveles muy altos. En este sentido, deberían ser capaces de contribuir y ser convocados de manera regular a la selección nacional.

Víctor Zaferson, periodista y scout, comenta al respecto: “Esta es una situación real y ocurre en todos los países, no solo en Perú. El hecho de formarse en otro país, incluso si el nivel es superior, no garantiza que llegues a la selección y compitas al mismo nivel, destacando. Representar a un país, ya sea en una selección pequeña, mediana o grande, impone otra presión, y no todos están preparados de inmediato para cumplir con esas expectativas. Algunos lo logran de inmediato, como Lapadula en Perú a los 30 años, pero a otros les lleva más tiempo. Por ejemplo, Benavente comenzó bien con Markarián y luego perdió protagonismo”.

“A Brasil le pasó con Andreas Pereira, formado en Bélgica, jugó a nivel adulto por Brasil y no marco la diferencia. Aparecieron otros mejores. Yo creo que es más un tema mental. Te llenas de presión y no rindes de inmediato. Hay jugadores de clubes chicos/medianos que rinden en selecciones grandes y hay jugadores de clubes grandes que no rinden igual en selecciones medianas/chicas. Para jugar en una selección, más que calidad, hay que tener carácter y confianza. No todos lo logran de inmediato”, añadió.

Zaferson también plantea que se debería esperar un tiempo más para evaluar si Cabellos y Burlamaqui pueden cumplir con las demandas de jugar en la selección absoluta: “Considero que a Cabellos y Burlamaqui les falta una o dos temporadas completas en Primera para determinar si pueden responder a la exigencia de una selección”. Es importante señalar que, después de su debut en Primera, el jugador de Racing perdió relevancia y ya no es convocado al plantel principal de la Academia. En cambio, el mediocampista nacido en tierras ibéricas actualmente juega en la tercera división de España.

Sonne a un paso

Oliver Sonne ha sido el último futbolista ‘extranjero’ en vincularse con Perú. Su nivel actual llevó a que se aceleren los trámites para que pueda ser elegible por nuestro país. El lateral derecho puso mucho de su parte para que esto suceda. Juan Reynoso no dudó en llamarlo en cuanto lo tuvo habilitado. Pese a que hubo oportunidades para que debute, ante la ausencia de un lateral derecho con vocación ofensiva, el DT decidió que todavía no era su momento e incluso en un par de ocasiones decidió dejarlo fuera de la lista oficial.

Esta situación pone en incertidumbre que el jugador pueda vestir más adelante la camiseta nacional. Al no registrar minutos oficiales, todavía podría hacerlo en caso Dinamarca decidiera llamarlo y él aceptara ese desafío. Esta vez, podríamos perder a un jugador no por su nivel futbolístico, sino porque otra selección podría llevárselo ante la falta de oportunidades.

