Entramos en una semana decisiva. La lucha por los puntos vuelven a ser el principal objetivo para la Selección Peruana y Jorge Fossati. Este viernes reinician las Eliminatorias Sudamericanas y el principal reto será hacer respetar la localía contra Colombia, en el Estadio Nacional. La tarea será complicada por el momento de la escuadra que dirige Néstor Lorenzo, finalista de la Copa América y con figuras en gran nivel, pero sobre todo por la lucha interna contra nuestras propias falencias. La deuda pendiente de la ‘Bicolor’ está en el gol, un punto en donde todos esperamos que haya un reencuentro de la ‘Sele’ con todos nosotros.

Un problema que heredó Fossati, de la breve era de Juan Reynoso, y que de momento no ha podido revertir. La selección marcha última de las Eliminatorias por diferentes factores, pero el que más cuenta es el gol (si no marcas, no ganas). Recién a la quinta fecha, la ‘Sele’ pudo rematar oficialmente al arco y, para la siguiente jornada (la sexta), pudo marcar su primera -y de momento única- anotación, gracias a Yoshimar Yotún, quien hoy en día se recupera de una lesión de ligamentos y, por tanto, está fuera de las canchas.

Más allá de los partidos amistosos, el ‘Nono’ aún no encuenta la clave para dejar la sequía de goles, especialemente de los delanteros. En la Copa América, nos fuimos sin anotar, sin victorias (dos empates y una derrota) y con más de un dolor de cabeza por la falta de llegadas y efectividad, en un sistema donde Fossati utiliza dos atacantes y abre muy bien la cancha. ¿Qué hacer para cambiar esta realidad ante los ‘cafeteros’? El uruguayo ha decidido refresar -aunque con rostros conocidos- su convocatoria para esta fecha.

Mantuvo a Gianluca Lapadula, Edison Flores, Bryan Reyna, tres principales atacantes que tenemos, pero que de momento no han tenido el nivel esperado en este corto tiempo; dejó a Paolo Guerrero por su inactividad y volvió a llamar a Alex Valera, Santiago Ormeño y Yordy Reyna, los dos últimos citados por primera vez en la ‘era’ de Fossati. Al ver que el ataque no funcionó en la Copa América, el ‘Nono’ buscó otras variantes y ver si puede haber mayor entendimiento entre líneas.

Si hay algo en lo que Perú ha estado flaqueando es en la elaboración, eje central para la creación de oportunidades de gol. La ‘Sele’ no conectaba y muchas veces se veía un equipo partido entre la mitad de la cancha y la zona de ataque, sin sociedades y eso es algo que debe cambiar Fossati ante Colombia. La ‘Bicolor’ necesita agruparse, tocar el balón, ir construyendo jugadas. Por ello, la necesidad de buscar más variantes: el despliegue de Valera, la velocidad de Yordy y el juego aéreo de Ormeño grafican tres de los modos que podemos atacar.

Valera presiona mucho la salida y esa es una opción para forzar el error y aprovechar la descompensación en defensa; la rapidez de Reyna en el mano a mano y en marcar diagonales pueden ser importantes para los pases filtros y balones largos; mientras que la presencia en el área de Ormeño es una invitación para la pelota parada, centros o córnes y así aprovechar sus condiciones físicas y juego áereo. Tres delanteros que buscarán su oportunidad, ya sea como acompañante de Lapadula, titular fijo en el esquema de Fossati, o como una alternativa de cambio.

El momento de los delanteros

Gianluca Lapadula

Luego de sobreponerse a la pasada temporada, en la que convivió con lesiones que lo marginaron del primer equipo del Cagliari y la lucha por no descender, Gianluca Lapadula no tiene asegurada su estadía en Cerdeña al 100%. Cuando arrancó la actual campaña, el club lo declaró como transferible y desde ahi comenzaron un monton de rumores que lo acercaban a ‘Lapa’ a diferentes clubes de la Serie B, en medio del mercado de pases de verano. Si bien ya ha sumado minutos en el equipo, su relevancia no es la misma en la actualidad.

Su actual técnico, Davide Nicola, lo tiene como una variante más en ataque, dejó de ser titular y ahora suele ingresar en el complemento de los partidos, en reemplazo de alguno de los dos atacantes (su DT juega con dos ‘9′). Recién va cuatro partidos encima de la temporada 2024/25 y aún no ha marcado gol oficial. Todo eso en medio de constantes rumores sobre su salida.

Sus números esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Cagliari 2024/25 4 104′ - -

Alex Valera

El atacante crema es la principial pieza de ataque de Universitario de Deportes. Y aunque la ‘U’ contrato a inicio de año a Diego Dorregaray, para darle mayor competitividad al jugador, ‘Dorre’ se terminó yendo a mitad de campaña y el chiclayano se quedó como único refererente. Cumple la labor de delantero centro acompañando a Flores en la pizarra de Fabián Bustos y si ha venido estando en el radar de Fossati.

SIn embargo, previo a la Copa América, decidió quedar desafectado de la selección por un problema personal y no estuvo en el certamen. Para dejar claro que no fue un tema disciplinario, el uruguayo volvió a llamarlo para esta fecha doble. Esto pese a que todo este mes no ha tenido actividad con la ‘U’ por arrastrar una suspensión arbitral de cuatro fechas, le queda una más por cobrar hasta de su vuelta.

Sus números esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Universitario 23 1571′ 9 1

Yordy Reyna

Su convocatoria fue una sorpresa, ya que había quedado fuera del radar desde hace ya un tiempo. La temporada anterior, Yordy tuvo algunos problemas de lesiones que no le permitieron tener continuidad, pero ya se encuentra en plena forma física y viene saltando al terreno de juego con más regularidad. Su actualidad llamó la atención de Fossati y, finalmente, lo incluyó en su lista de convocados.

Hay que señalar que la última aparición de Yordy con la selección fue en un amistoso ante El Salvador en septiembre de 2022, que ganó la ‘Bicolor’ por 4-1. El delantero inició el partido en el banco de los suplentes e ingresó a los 59′ por André Carrillo. En aquel momento, Reynoso recién había asumido como DT y jugaba sus primeros amistosos para probar jugadores con miras al inicio de las Eliminatorias; sin embargo, el ‘Cabezón’ pareció no haber quedado conforme con el rendimiento del atacante y no volvió a considerarlo.

Para esta nueva temporada en Rusia, Yordy fue cedido por el Torpedo Moscú al Rodina Moscú -de la Segunda Categoría de ese país- y en este equipo ha encontrado la continuidad que necesitaba. Jugando como volante ofensivo, mediapunta o extremo, el futbolista peruano alcanzó siete partidos con el equipo (cuatro como titular), anotando un gol y dando una asistencia en lo que va del torneo.

Sus números esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Rodina Moscú 7 380′ 1 1

Santiago Ormeño

El futbolista ha disputado tres partidos en la nueva temporada 2024, y ya lleva un gol anotado, en el Apertura con el Puebla. Ormeño está aprovechando la oportunidad que le ha brindado su entrenador. Recordemos que el atacante recibió su primer llamado a la Selección Peruana para disputar la Copa América 2021, cuando Ricardo Gareca estaba al mando de la ‘Bicolor’. En aquel torneo, el delantero ingresó en los seis partidos que disputó el equipo nacional. Su último encuentro con la Blanquirroja se dio en el amistoso previo al repechaje del Mundial Qatar frente a Nueva Zelanda el 5 de junio de 2022, mientras que su último llamado fue en octubre de 2023 para la fecha doble de Eliminatorias ante Chile y Argentina, pero se quedó en el banco de los suplentes.

Sus números esta temporada Partidos Minutos Goles Asistencias Puebla 3 203′ 1 -





