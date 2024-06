Este martes, la noticia sobre el caso de Renato Tapia, quien decidió no viajar a Estados Unidos debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le brindó las garantías solicitadas, dejó diferentes aristas por analizar. Es por eso que el abogado Julio García, especialista en derecho deportivo, salió al frente del jugador en medio de las dudas surgidas sobre las pólizas de seguro. El especialista en leyes alegó que anteriormente, en este tipo de casos, la FPF había resuelto contactando el servicio de empresas extranjeras. Asimismo, agregó que este caso no fue resuelto en primera instancia porque Agustín Lozano, presidente de la máxima entidad de fútbol en el Perú, desconoce del tema.

Por la mañana, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado anunciando que Renato Tapia no viajaría a Estados Unidos para el amistoso contra El Salvador. Minutos después, el propio seleccionado publicó un comunicado explicando que esta decisión se debía a que la FPF no había cumplido con el acuerdo de proporcionarle un seguro que lo protegiera de posibles lesiones durante su participación con la Selección Peruana en este torneo internacional.





Ante esta situación, Agustín Lozano, presidente de la FPF, no pudo resolver la solicitud realizada por el aún jugador del Celta. Julio García, contactado por Movistar Deportes, señaló que estos temas podrían haberse resuelto internamente. Sin embargo, debido al poco conocimiento por parte de las autoridades, no fue posible llegar a una solución. “Lo criticable es que esta negociación la haya dirigido el presidente de la Federación porque no conoce el tema”, comenzó declarando el especialista.

“El desconocimiento, es dañino, nocivo porque ya han habido antecedentes de casos similares. Jugadores sin contrato y esta disipación donde el club es el obligado y como la responsabilidad de FIFA es ante los clubes, el jugador estar en el aire. Pero ya antes se ha resuelto y la FPF ha contratado directamente seguros”, comentó García. Asimismo, agregó. “En algún caso recuerdo, que se identificó a una empresa alemana, que resolvió el problema. Yotún pasó un caso igual hace unos años, antes del Mundial 2018, Claudio Pizarro también pasó por lo similar y la Federación se hizo cargo de este tema, llegando a un acuerdo”, complementó.

“Es cierto que contratar una póliza específica tiene un costo mayor, pero era la responsabilidad de la Federación de facilitarle al seleccionador, Jorge Fossati, todos los recursos que él considera indispensable. No es la primera vez que ocurre, la Federación lo manejó anteriormente.”, dijo el abogado. Por otra parte, resaltó que este tema no llegó a solucionarse de forma adecuada, porque el Presidente de la Federación (Agustín Lozano) intentó resolverlo directamente, sin conocimiento ni asesoría adecuada.

Por el momento, el volante se encuentra en Lima a la espera de que este tema legal se resuelva. Por otro lado, la Selección Peruana ya se encuentra en Filadelfia, enfocada en su próximo partido contra El Salvador. Es importante recordar que Jorge Fossati tiene hasta el sábado 15 para presentar su lista de 26 jugadores que estarán en la Copa América. Hasta esa fecha, la FPF tiene tiempo para resolver este tema con el jugador y definir si participará en este torneo internacional.

Renato Tapia jugó 89 minutos en el empate con Paraguay. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)





¿Qué dijo Renato Tapia tras no viajar a Estados Unidos con la Selección Peruana?

El futbolista, a través de su comunicado, mencionó que “como es de conocimiento público, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”. El volante de Celta de Vigo, a propósito de ello, dio detalles de la postura que tomó la Federación Peruana de Fútbol en medio de este escenario.

“Esta situación la conversé con el presidente de la FPF (Agustín Lozano) días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión/ No teniendo una solución por parte de la FPF a este problema, decidí jugar el partido amistoso, poniendo en riesgo mi integridad física ante una posible lesión”, expresó el volante.

A su vez, Renato Tapia señaló: “Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucione el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a EE. UU. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.

Finalmente, el mediocampista expresó que siempre ha considerado un “honor” y un “motor de vida” defender los colores del equipo de todos, una responsabilidad para la cual siempre se ha preparado con el fin de representar a su país. Ante las circunstancias actuales, envió sus mejores deseos a sus compañeros, en quienes confía plenamente para que den lo mejor en el campo. Además, aseguró que los apoyará y alentará “desde donde me toque estar”.

Renato Tapia explicó por qué no jugará la Copa América con Perú. (Foto: Renato Tapia / X)





¿Qué le espera a Renato Tapia en el futuro?

Luego de cuatro temporadas en Celta de Vigo, la renovación de Renato Tapia es complicada y todo indica que buscará un nuevo reto en su carrera profesional. En los últimos días se conoció que existen clubes de LaLiga que están interesados en adquirir sus servicios -entre ellos el Girona-; sin embargo, también hay instituciones de la Premier League detrás de sus pasos.

En la antesala del amistoso entre Perú y Paraguay, surgió la información de que la idea principal del ‘Cabezón’ es quedarse en Europa, específicamente en España. Tiene ofertas también de Brasil (Brasileirao), México (Liga MX) y Estados Unidos (MLS), pero quiere mantenerse en el fútbol más competitivo del mundo. En diferentes ocasiones, el peruano confesó que su sueño es jugar algún día en Inglaterra. Las próximas semanas serán decisivas.





Lo que se le viene a Perú

La Selección Peruana viajará a Estados Unidos, para medirse con El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park, donde Jorge Fossati dirigirá su cuarto amistoso desde que tomó el mando. Como se recuerda, el primero fue contra Nicaragua, luego República Dominicana y el último contra Paraguay.

Tras estos duelos, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, la blanquirroja se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.





¿En qué canales ver Perú vs. El Salvador?

El partido entre El Salvador y Perú se transmitirá a través de Movistar Deportes, disponible en la programación de Movistar TV. Además, América TV y ATV lo emitirán en señal abierta. No olvides que en Depor te brindaremos el minuto a minuto y todos los detalles de este nuevo desafío de la Blanquirroja. ¡Imperdible!





Los convocados de la Selección Peruana

Porteros : Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero.

: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero. Defensas : Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna.

: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Marcos López, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna. Mediocampistas : Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva.

: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Christian Cueva. Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero, Matías Succar.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR