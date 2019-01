Y es peruano: conoce a Ronaldo, que es pretendido por el Real Madrid y quiere ser como Guerrero

Por: Virginia Siadén Pareja

Rodrigo Ronaldo Loroña tiene 13 años, es peruano y triunfa en España. El delantero de Getafe fue noticia en las últimas horas, luego de anotarle un golazo al Real Madrid. Pero su historia empezó desde los 3 años, cuando su padre lo llevaba a entrenar con Alianza Lima.



Ronaldo ya tiene más de cinco años radicando en España. Y se ha convertido en la obsesión del Real Madrid. Aquí te contamos su historia.

Apúntenle la placa: se llama Ronaldo, es peruano y le marcó un golazo al Real Madrid [VIDEO]

1. Ronaldo fue el nombre que le puso su padre, Luis Loroña, por ser fan del 'Gordo' Ronaldo Nazario, el crack que conquistó el Real Madrid.

2. Su mayor sueño es poder jugar la final de la Champions League junto al Barcelona, aunque no descarta la posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid.

3. Llegó a la liga de menores en España a los 7 años, pero no fue hasta los 10 que los cazatalentos más importantes del país lo quisieron fichar. Ojo, Atlético de Madrid y Real Madrid estuvieron tras sus pasos.

4. Según nos contó su madre, Karla Guzmán, su pase al Real Madrid se cayó a solo una hora y media antes de firmar, debido a la sanción que arrastró el club madrileño (no podía contratar a jugadores extranjeros). Pese a ello, los 'Merengues' aún mantienen conversaciones con el entorno del pequeño futbolista, con la intención de ficharlo en el futuro.

5. La Federación Peruana de Fútbol sigue la carrera de Ronaldo, aunque aún no hay una propuesta formal para que sea parte de la selección sub 15 o sub 17. Por el momento, la FPF solo le pide a Karla, su madre, videos del desempeño del futbolista. Evidentemente, está en constante evaluación.

6. Sus ídolos más grandes son Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Con el primero se tomó una foto cuando tenía 5 años, mientras que con la ‘Foquita’ tuvo una relación más cercana, incluso iba a su casa a jugar, debido a la relación estrecha que tiene el exjugador de Alianza Lima con Luis Loroña, su padre.

7. Una de las políticas del Getafe es que todos sus jugadores menores tengan buenas calificaciones, de lo contrario no pueden participar de los entrenamientos ni de los torneos. Por eso, Ronaldo no descuida sus estudios.

8. Rodrigo es hincha del Alianza Lima, como su padre, equipo donde desarrolló sus primeros pasos. Luego, pasó a Cantolao.

9. Aunque su futuro está en España (puede obtener la nacionalidad), Ronaldo está convencido de defender la camiseta de la 'bicolor'. Claro, su amor por el Perú puede más.