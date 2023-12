La Selección Peruana atraviesa uno de sus momento más críticos. Por ejemplo, está en el último puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, luego de sumar dos punto en seis partidos (alcanzaron dos empates y cuatro derrotas). Todo este panoramma, generó una ola de críticas, que no solo apuntaban al técnico Juan Reynoso, también a los jugadores. Esto, sin duda, llega a oídos de los mismos futbolistas. Sin duda, la atmósfera que había entre las graderías y el campo es distinta a la de los últimos dos procesos.

Al respecto, Sergio Peña fue tajante al admitir que “la gran mayoría nos ha dado la espalda y eso se siente. Nos duele mucho que nos critiquen todo el tiempo. Sabemos que esto pasará, vamos a llegar a un buen momento y esas mismas personas apoyarán. Se ha llegado a un punto en el que nos hemos cerrado, nosotros mismos, y lo que la gente diga, para bien o para mal, ya no nos interesa”.

En esa misma entrevista con Movistar Deportes, el volante nacional señaló que el mal momento que atraviesa el equipo “pasa más por lo colectivo. A lo mejor tenemos muchos jugadores nuevos, entonces, el entendimiento a lo mejor no es el idóneo. No nos estamos entendiendo bien colectivamente, pero individualmente creo que no. De todos modos, soy de los que piensa que si lo colectivo no va bien, ninguno está bien”.

Respecto a la titularidad en el campo de juego, Sergio Peña indicó que “son gustos del entrenador. Una explicación de porqué no entraba de titular era que llegaba muy junto a los partidos, que es válido, pero más allá de eso no hubo una explicación, tampoco creo que me la tengan que dar, simplemente yo tengo que seguir trabajando, entrenando y esforzándome”, indicó.

“A la larga, a lo mejor, voy a tener buenos resultados y solo hay que esperar el momento. Me afecta, me incomoda y me molesta, pero lo entiendo. Soy futbolista profesional. Trato de verlo de una manera laboral, hay que tener mucho respeto por el entrenador y las decisiones que tome”, expresó Peña, quien cerró el año como campeón de la liga de Suecia.

Finalmente, se refirió al presente de Christian Cueva y las críticas que apuntaron hacia él. “Yo solo tengo cosas buenas para decir sobre Christian Cueva. Cometió errores, pero su compromiso siempre estuvo. Nos hace falta muchísimo. La selección está mal también porque él no está. Es el conductor del equipo”, comentó.





