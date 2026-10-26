La Selección Peruana cerró su participación en la fase de grupos del Mundial y Festival Sub-15 con una victoria por 1-0 sobre Mongolia, resultado que le permitió terminar primera en el Grupo O y sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo que se viene desarrollando en Azerbaiyán. De esta manera, el equipo dirigido por Diego Ortiz continúa su camino en este novedoso campeonato organizado por la FIFA, el cual busca darle rodaje y competencia a las jóvenes promesas de las 189 selecciones participantes.

En primera instancia, en horas de la madrugada aquí en el Perú, la ‘Bicolor’ enfrentó a su similar de Malí en un encuentro clave por el primer lugar del grupo, ya que el conjunto africano llegaba con puntaje perfecto. El reto no le quedó grande a nuestros representantes y consiguieron imponerse por 2-1, trepando a lo más alto de la clasificación con 10 puntos.

Posteriormente, este mismo lunes chocaron con Mongolia, que si bien en el papel se presentaba como un rival sencillo, vendió cara su derrota al plantear una línea defensiva bastante numerosa y una propuesta que dificultó las incursiones de los atacantes de la Selección Peruana. Pese a esto, los de Diego Ortiz consiguieron vencer por 1-0 para concretar su clasificación a la siguiente ronda.

Hay que tomar en cuenta que la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026 tiene un formato diferente al de los mundiales tradicionales. El torneo reúne a 189 selecciones y se juega con ocho futbolistas por equipo, en canchas reducidas y con partidos de dos tiempos de 20 minutos. Además, permite cambios ilimitados y busca que los jóvenes acumulen experiencia internacional enfrentando a rivales de distintos continentes.

Así fue el triunfo de la Selección Peruana Sub-15 sobre Malí. (Video: FIFA)

La primera fase se desarrolla mediante grupos de seis selecciones, que se enfrentan todos contra todos. Perú integró el Grupo O junto a Bielorrusia, Papúa Nueva Guinea, Botsuana, Malí y Mongolia. Los dirigidos por Diego Ortiz terminaron como líderes invictos con 13 puntos, producto de cuatro victorias y un empate. De esta manera, la ‘Blanquirroja’ aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y se metió entre los 32 mejores equipos de la competencia.

A diferencia de otros torneos, las selecciones que no avanzan a la lucha por el título principal no quedan eliminadas de toda la competencia. La FIFA estableció seis niveles, del A al F, para que todos los participantes continúen jugando según su rendimiento en la primera etapa. Perú, al terminar primero de su grupo, consiguió un lugar en el Nivel A, donde estarán los 32 equipos que competirán por el campeonato mundial. Los otros niveles también tendrán sus respectivos ganadores.

Ahora, la Selección Peruana deberá afrontar los dieciseisavos de final, programados para el miércoles 28 de octubre, con un rival todavía por confirmar. Si consigue avanzar, continuará su camino hacia las siguientes rondas, con la posibilidad de disputar la final del 30 de octubre. Así, después de una destacada fase de grupos, Perú mantiene intactas sus aspiraciones de seguir dando la hora en este novedoso certamen.

Los resultados de Perú en la fase de grupos:

Sábado 24 de octubre - Bielorrusia 2-2 Perú

Domingo 25 de octubre - Perú 12-0 Papúa Nueva Guinea

Domingo 25 de octubre - Botsuana 0-2 Perú

Lunes 26 de octubre - Malí 1-2 Perú

Lunes 26 de octubre - Perú 1-0 Mongolia

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