El entrenamiento del lunes de la Selección Peruana de Fútbol se desarrollaba con normalidad hasta que un hecho inesperado sacudió el ambiente: Alex Valera (28 años) fue desconvocado para los próximos amistosos ante Paraguay (7 de junio) y El Salvador (14 de junio), así como para la disputa de la Copa América 2024, en Estados Unidos. La noticia llegó como un balde de agua fría. El cuerpo técnico, encabezado por el entrenador uruguayo Jorge Fossati, anunció que el delantero de Universitario de Deportes fue desafectado de la lista debido a un “tema personal”, sin ofrecer más detalles.

El técnico charrúa, de 71 años, conocido por su carácter reservado, no quiso profundizar en las razones detrás de la decisión de desconvocar a Valera, lo que no hizo sino incrementar la intriga en hinchas y periodistas. Sin embargo, en medio del hermetismo, Jean Ferrari, administrador de Universitario, ofreció algunas pistas que podrían arrojar luz sobre la situación.

En una entrevista con L1 Radio, Ferrari comentó que la decisión de desconvocar a Valera podría estar relacionada con una lesión en la rodilla que el jugador ha estado manejando. Aunque no se trata de un problema físico grave, parece que se ha intensificado después del reciente partido de la ‘U’ en Quito, ante Liga Deportiva Universitaria, por Copa Libertadores.

“La verdad que conociendo a Jorge Fossati y su comando técnico son herméticos, es complicado sacar información. Desde el club sabemos que arrastra una molestia en la rodilla pero no es una lesión grave. Tras el partido en Quito esta lesión se agudizó. Más que eso no sabemos, Fossati sus motivos tendrá y él siempre quiere tener a su equipo al 100%”, dijo el dirigente crema sobre Alex Valera.

La ausencia de Valera es un golpe significativo para la Selección Peruana. El exgoleador de Llacuabamba y Al Fateh ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Fossati, quien ahora tendrá que arreglárselas con Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, los dos únicos centrodelanteros que figuran en la lista de convocados que ofreció la semana pasada.





Así anunció Fossati la baja de Alex Valera





“Comunicarles que ha quedado desafectado de este grupo, en este periodo, Alex Valera. Acá no hay tema de indisciplina y nada raro. Simplemente el futbolista tiene un tema personal. No está en condiciones para rendir al máximo como el mismo quiere. Por esa razón, hemos hablado con él y hemos tomado esta decisión. Tenemos que ver siempre lo mejor para el grupo”, mencionó el estratega,

El guía de la blanquirroja añadió que “insisto, son temas personales que yo conozco. Es alguien que no conozco desde ahora y los problemas no son recientes. Sé que van a empezar las especulaciones, pero no hizo nada para que se le pueda cerrar la puerta de la selección. En este momento no está, pero no quiere decir que en el futuro no pueda ser convocado”.

Alex Valera fue desconvocado de la Selección Peruana el último lunes. (Foto: Universitario)

Los convocados de la Selección Peruana





Porteros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero

Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Romero Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna

Luis Abram, Luis Advíncula. Miguel Araujo, Alexander Callens, Anderson Santamaría, Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Paolo Reyna Mediocampistas: Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva

Wilder Cartagena, Jesús Castillo, Sergio Peña, Piero Quispe, Renato Tapia, Christian Cueva Delanteros: André Carrillo, Gianluca Lapadula, Bryan Reyna, Franco Zanelatto, Andy Polo, Edison Flores, José Rivera, Joao Grimaldo, Paolo Guerrero.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?





Perú vs. Paraguay está programado para jugarse el viernes 7 de junio desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 3:00 a.m. del sábado 8 de junio.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?





Perú vs. Paraguay se podrá ver a través de la señal de Movistar Deportes, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV. Asimismo, América TV y ATV lo transmitirán en la señal abierta. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del nuevo reto de la blanquirroja. Partido imperdible.

Perú y Paraguay se enfrentan este viernes por amistoso de fecha FIFA. (Foto: AFP)

