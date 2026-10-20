La Selección Peruana continúa planificando sus próximos compromisos internacionales con miras al proceso rumbo al Mundial 2030. El equipo dirigido por Mano Menezes disputará dos encuentros amistosos durante la fecha FIFA de noviembre, en los que buscará seguir evaluando a sus futbolistas y mejorar su rendimiento tras los últimos resultados.

Uno de los objetivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es aprovechar la altura como una alternativa para fortalecer la localía de la Bicolor. En ese contexto, Cusco apareció como una de las sedes elegidas para albergar uno de los encuentros, con el Estadio Inca Garcilaso de la Vega como escenario previsto para recibir a la selección nacional.

Sin embargo, la planificación habría encontrado dificultades al momento de definir a los rivales. Según la información difundida en Hablemos de Max, Venezuela y Uruguay fueron dos de las selecciones consideradas para disputar un amistoso en territorio cusqueño, pero ninguna aceptó la invitación.

De esta manera, la Bicolor deberá continuar buscando alternativas para concretar sus compromisos de noviembre. La intención de disputar un partido en altura forma parte de la planificación deportiva de cara al siguiente proceso clasificatorio, aunque la elección del adversario será determinante para terminar de organizar el encuentro.

Por otro lado, el rival de Perú para el próximo 17 de noviembre tampoco sería Honduras, selección que había sido mencionada anteriormente como una de las posibles adversarias para el amistoso en Cusco. De acuerdo con la información compartida, la Federación tendría que buscar otro combinado nacional para completar la programación de la fecha FIFA.

La alternativa que se maneja sería una selección perteneciente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Por ahora, el nombre del equipo que enfrentaría a la Bicolor todavía no ha sido anunciado oficialmente, por lo que se espera conocer más detalles sobre las gestiones en los próximos días.

Para Mano Menezes, estos encuentros representarán una nueva oportunidad para continuar trabajando con el plantel y evaluar distintas variantes en el equipo. La fecha FIFA de noviembre será una de las últimas ventanas internacionales del año, por lo que el comando técnico buscará aprovecharla para seguir preparando a la selección con miras a sus próximos desafíos.

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