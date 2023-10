La llegada de Oliver Sonne, futbolista danés que recibió su nacionalización peruana en los últimos días, genera mucha expectativa no solo en los aficionados de la ‘Bicolor’, sino también en los miembros del equipo patrio. Y es que esta será la primera vez que el lateral pise territorio nacional y se ponga bajo las órdenes de Juan Reynoso, de cara a los duelos ante Chile y Argentina, por Eliminatorias 2026. Como era de esperarse, referentes del cuadro incaico hablaron sobre este tema, como es el caso de Yoshimar Yotún, quien se mostró contento por su llamado y hasta bromeó sobre cómo será la comunicación con el jugador de Silkeborg IF.

“Lo recibiremos con los brazos abiertos como fue a Lapadula. Se va dificultar un poco porque no habla español, pero sacaré mis clases de verbo to be. Queremos que se sienta importante y que nunca crea que tomó una mala decisión”, declaró ante los medios de comunicación.

Más información en breve...

Perú vs. Chile y Argentina: fecha y hora

Tras igualar con Paraguay en Ciudad del Este (0-0) y perder con Brasil en Lima (0-1), la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 12 de octubre desde las 7:00 p.m. (horario peruano), se disputará en el estadio Monumental David Arellano y será transmitido en todo el Perú por las señales televisivas de América TV, ATV y Movistar Deportes.

Posteriormente, por la fecha 4, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Argentina el martes 17 en el Estadio Nacional desde las 9:00 p.m. Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de la ‘Scaloneta’. Los canales anteriormente citados también pasarán este encuentro en todo el territorio peruano.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO