Alianza Lima y Sport Boys empataron 1-1 esta tarde en el Estadio Nacional. El resultado no favorece del todo al equipo 'íntimo', que ve cada vez más complicadas sus aspiraciones de conseguir el Torneo Clausura. Pese a eso, Pablo Bengoechea afirmó 'estar tranquilo' con el rendimiento de su equipo.

"Rematamos, corrimos, buscamos a nuestro '9', presionamos en campo rival, no me gusta el resultado, pero yo hoy me voy tranquilo. Más allá de que no ganamos, veo el futuro más cercano a lo que queremos", afirmó el técnico uruguayo.

De la misma manera, Bengoechea dijo que él "queda contento solo cuando el equipo gana", pero que igual "lo ilusiona lo visto de cara a los siete partidos que se vienen".

"A mí no me gustan los equipos que tienen la pelota y demoran 30 segundos en llegar a la mitad de la cancha. Contra Garcilaso no pateamos al arco ni una vez, eso, a mi parecer no es jugar bien. Me quedo conforme con lo que vi hoy", aseguró.

Alianza Lima empató ante Sport Boys y se aleja de la punta del Torneo Clausura



Con este empate, Alianza Lima quedó en el tercer lugar de la tabla del Torneo Clausura, la mismo posición que ocupa en el acumulado. En la próxima fecha, los 'blanquiazules' recibirán a Melgar en el Estadio Alejandro Villanueva.

