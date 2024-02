América vs. Real Estelí se ven las caras por la primera ronda de la Concachampions 2024, este martes 6 de febrero en el Estadio Independencia de Nicaragua. Este duelo, que será importante para las ‘Águilas’, está programado para jugarse desde las 9:00 de la noche (hora de México - 10:00 p.m. de Perú) y se podrá ver a través de la señal de Fox Sports en territorio mexicano. A continuación, te ofrecemos la mejor previa, así como más detalles del esperado partido.

América llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Monterrey en el Estadio Azteca por la quinta jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Diego Valdés abrió el marcador para el combinado local, y Sergio Canales encontró el empate para los Rayados. Con este resultado, las ‘Águilas’ llegaron a los once puntos y se ubican en la segunda posición.

Ahora, el equipo ‘azulcrema’ deberá afrontar un nuevo reto: la Liga de Campeones de la Concacaf 2024. Este martes será su primer desafío, nada menos que ante Real Estelí, el campeón nicaragüense. El duelo corresponde a la primera ronda, y el objetivo del campeón mexicano es tratar de avanzar a los octavos de final, donde podría cruzarse con Chivas.

Cabe mencionar que América conoce muy bien la Concachampions, pues lo ha ganado en siete ocasiones y este 2024 va por su octavo título. Sin embargo, la última vez que jugó este torneo terminó perdiendo en la final ante Rayados de Monterrey. Ahora el objetivo es iniciar con pie derecho. Los dirigidos por el brasileño André Jardine están listos.

“Muy ilusionados todos, el grupo tiene muchas ganas de hacer un gran torneo. Vamos a estar bien porque habrá algunos regresos importantes. Vamos a tener que descansar bastante estos dos días, creciendo como equipo, con las rotaciones vas dando confianza y colocando jugadores en la competencia, se vienen partidos decisivos”, comentó Jardine en la previa del partido en Nicaragua.

Real Estelí, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 3-0 a Ocotal en el Estadio Independencia (Estelí) por la tercera jornada de la Liga Primera de Nicaragua. Los goles fueron anotados por Bancy Hernandez, Byron Bonilla y Leyvin Balanta. En lo que va del torneo nacional, Real Estelí ganó dos partidos y perdió uno, y se ubica en la segunda posición con seis unidades.





¿A qué hora juegan América vs. Real Estelí?

El partido América vs. Real Estelí está programado para este martes 6 de febrero desde las 9:00 p.m. según el horario de México. En países como Perú, Ecuador y Colombia está programado para iniciar a las 10:00 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil comenzará a la medianoche.





¿En qué canales ver América vs. Real Estelí?

América vs. Real Estelí se disputará en el Estadio Independencia y será transmitido a través de las señales de Fox Sports y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





América vs. Real Estelí: posibles alineaciones

América : L. Malagon; E. Lara, I. Lichnovsky, S. Cáceres, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; I. Hernández.

: L. Malagon; E. Lara, I. Lichnovsky, S. Cáceres, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; I. Hernández. Real Estelí: M. Fletes, E. Martínez, J. Quijano, K. Batiz, B. Bonilla, B. Hernández, H. Medina, M. López, I. Ochoca, O. Acevedo, D. Forvis.





