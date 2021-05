En Twitter y en otras redes sociales se viene comentando de un hecho singular. Resulta que un un hombre tuvo vergüenza de pedir otra porción de torta en la casa de su novia y acabó haciendo lo inesperado. Su conducta viral no deja de impactar en Internet.

Lo ocurrido fue dado a conocer por Daisy, la novia de esta historia que vive en Córdoba, Argentina. Ella, a través de una publicación en su cuenta de Twitter (@Gaidosof), realizada el 1 de mayo del presente año, informó que su pareja había ido a visitarla a su vivienda.

En dicha casa, ambos comieron torta. Como al muchacho le gustó el postre, quería más; sin embargo él tuvo vergüenza de pedir otra porción, aparentemente porque estaban los familiares de su novia. Es por esa razón que él decidió escribirle por WhatsApp.

“Gorda, ¿me podés preguntar si quiero un pedazo más de torta?”, le consultó. “Y yo te digo que sí, pero que chiquito. Vos no me das bola y me cortas un pedacito copado”, agregó el muchacho, según la captura de pantalla que difundió la joven en la mencionada publicación de Twitter.

La imagen no tardó en generar carcajadas a montones en los usuarios de diferentes redes sociales, quienes en su mayoría aplaudieron el ingenio del hombre para poder comer un poco más de torta en la casa de su novia. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Cuéntanos en los comentarios.

