Tras la no inclusión de Mauro Icardi en la lista de 23 de la Selección de Argentina para el Mundial Rusia 2018, la esposa del delantero del Inter de Milán, Wanda Nara, salió a palestra para criticar la decisión de Jorge Sampaoli.



"Hay cosas que no tienen explicación. Hoy lo que está pasando con Mauro es una injusticia, él se merece estar", dijo la también representante de Icardi en una entrevista con el programa radial ‘Perros de la Calle’. Ante semejantes declaraciones, Martín Liberman criticó que Nara haya cuestionado las decisiones de Sampaoli.

"A Icardi terminan jugándole en contra cada una de las intervenciones de su esposa. ¿Se quedó afuera por eso? Un poquito. Adentro de la cancha es inobjetable el 'pibe', pero afuera, no lo sé, posa desnudo, le abre las puertas de Gucci a Susana Giménez. Esas cosas no contribuyen, en todo caso conspiran. Esas cosas no ayudan nada", dijo el periodista argentino.

"Las intervenciones de los familiare son poco felices. No entiendo cómo Icardi y Romero no le piden a sus mujere 'por favor cállate'. Es como si ambos se quejaran porque en un desfile sus esposas no lo abran sino otra. Hay que dejar que cada uno se desempeñe en su ámbito. Andar objetando las decisiones del entrenador es lamentable", agregó el también presentador de FOX Sports.



Hay que recordar que Argentina se encuentra encallada en el grupo D del Mundial Rusia 2018 junto a Islandia, Croacia y Nigeria. El debut del equipo de Jorge Sampaoli está programado para el sábado 16 de junio ante los 'Vikingos' en el Otkrytie Arena de Moscú.