Lucas Biglia regresaba de una lesión con el AC Milan luego de tres semanas fuera de las canchas por una lesión en la espalda, pero tuvo que ser reemplazado después que su compatriota Alejandro "Papu" Gómez , del Atalanta, lo golpeara en esa misma zona.

Desde ese momento se pusieron calientes las cosas entre ambos, debido a que participaron juntos de la Selección Argentina y sonaban para participar del Mundial Rusia 2018 .

Biglia , tras su llegada a Buenos Aires, finalmente reveló cómo se encuentra con el 'Papu' tras el golpe que recibió y que por poco lo deja fuera de la Copa del Mundo .

"Tuve la reacción en el momento (se levantó y le recriminó el golpe al Papu) porque en la jugada sabía quién estaba atrás mío. No es mi amigo, pero defendimos los mismos colores", explicó.

"En ese momento llegué a casa y me puse a trabajar hasta las 5 de la mañana con el fisioterapeuta que llevé para allá porque mi intención era jugar rápido contra la Fiorentina. Pero empecé a recibir llamados, entre ellos, el de Dani Martínez, médico de la Selección, y me dijo 'estás loco, los tiempos se acortan, tenés que pensar en vos'... Llegué el martes y pude trabajar a la par de mis compañeros, eso me dio tranquilidad", contó el volante del Milan.

Lo que más molestó a Biglia fue que Alejandro no le pida disculpas tras el golpe y lo haga por sus redes sociales.

"No uso Instagram, no tengo Twitter ni Facebook. Yo hubiera pedido disculpas en el campo, y mirá que yo también pego, pero pido disculpas en el momento... El chico de Benevento que también me lesionó me vino a ver al hospital", agregó Biglia .