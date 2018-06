Uno de los grandes responsables de que Argentina siga con vida en el Mundial Rusia 2018 es Ahmed Musa . El crack de Nigeria le marcó dos goles a Islandia y sacó un triunfo para los africanos que deja al equipo de Lionel Messi con chances de clasificar a octavos de final en la última fecha del grupo D.



Sin embargo, el también delantero del CSKA de Moscú ha dejado en claro que no piensa dar ninguna ventaja para el partido del martes y mandó una especie de advertencia para toda el camarín de la Albiceleste. Quiero marcar y sus antecedentes lo respaldan.

’Cuando nos enfrentamos contra Argentina en Brasil 2014 pude marcar dos goles. Y luego jugando para el Leicester enfrenté al Barcelona, con Messi, pude marcar otros dos goles. Así que el próximo martes posiblemente marque otros dos goles’’, declaró Ahmed Musa en conferencia de prensa.

Hay que recordar que el partido entre Argentina vs Nigeria está programado para este martes 26 de junio desde la 1 de la tarde (hora peruana y 3:00 p.m. en Argentina). El duelo se disputará en el Zenit Arena de San Petersburgo y será transmitido a través de las señales de Latina, DirecTV, TV Pública y TyC Sports.



Argentina llega al partido ante Nigeria con un solo punto en la tabla producto de un empate ante Islandia (1-1) y una caída ante Croacia (3-0). La Albiceleste necesita ganar en su último partido y esperar que los 'Vikingos' no hagan lo propio ante Croacia. O al menos no por un resultado abultado.