El extremo marroquí Noureddine Amrabat, criticó hoy con dureza al árbitro del partido frente a Portugal, el estadounidense Mark Geiger, y aseguró que éste le pidió la camiseta al central luso Pepe.



En declaraciones a una cadena de televisión holandesa nada más acabar el partido, el jugador el Leganés, uno de los mejores del partido, ataco igual a la FIFA al afirmar que la "copa del mundo no es un circo" .



"No sé qué es lo que suele hacer, pero estaba muy impresionado con Cristiano Ronaldo , y le escuché a Pepe que le preguntó en el descanso si podía tener la camiseta. ¿De qué estamos hablando? Es la Copa del Mundo , no hay un circo aquí" , dijo en referencia al discutido colegido.



Amrabat no fue el único jugador de Marruecos que se quejó de la actuación de Geiger.



Su compañero de selección y guardameta del Numancia, titular hoy en Moscú, Munir afirmó que el árbitro favoreció a Portugal en las dos áreas en un partido en el que los magrebíes fueron netamente superiores, una denuncia similar a la que realizó su entrenador Hervad René.



"Sobre todo en el gol, creemos que le hace falta a Bioutaib, que es el que está en zona ahí, en la zona en la que está Cristiano Ronaldo , y nos cuesta el gol. Yo no lo he visto, pero Boutaib dice que le da un golpe muy fuerte y le aparta y hace que no pueda despejar ese balón" , afirmó Munir.



"Y luego detalles del partido que al final si llegan a pasar en el otro área seguro que lo hubiese pitado, son cosas del fútbol que pasan y al final se te queda cara de tonto porque estoy convencido de que si legan a ser en el otro área u otro jugador con otro nombre u otra repercusión se pitan" , agregó.



Aún así, el cancerbero insistió en que los jugadores salieron del campo "muy orgullos" de su partido, en el que fallaron numerosas ocasiones, jugaron mejor, y tuvieron contra las cuerdas a Portugal, que solo disparó dos veces a puerta.



