Cristiano Ronaldo nunca deja de ser un futbolista profesional, ni siquiera cuando comparte con sus amigos. Es por ello que Patrice Evra , excompañero en el Manchester United, reveló que no le gustaría volver a ser invitado por el actual goleador de Rusia 2018 a su casa para comer.



En una entrevista para ‘ITV Sport’, Patrice Evra contó anécdotas de su paso por Inglaterra. "Daría este consejo a cualquiera, cuando Cristiano te invite a comer a su casa, solo di que no. Me dijo que fuera después del entrenamiento, fui, yo estaba cansado, y en la mesa solo había ensalada y pollo blanco, y agua, nada de refrescos. Comenzamos a comer y pensaba que después habría carne, pero no", reveló entre risas.



Es más, su estricto estilo de vida no terminó ahí. Luego de comer, le pidió hacer ejercicios. "Se puso de pie y comenzó a jugar con una pelota luego de comer. Él quería dar los toques y lo hicimos y, después de eso, me pidió que fuéramos a la piscina a nadar. Me preguntaba si habíamos venido porque teníamos un partido mañana o solo para comer. Así que por eso recomendaría a cualquiera que no fuera a comer a casa de Cristiano porque él es una máquina y no quiere dejar de entrenar", finalizó.



Es justamente esta determinación que lo ha llevado a ser una de las estrellas en lo que va del Mundial Rusia 2018 . Solo en su primera presentación, metió tres goles para darle a su país el empate ante España.



Además, Cristiano consiguió ser el máximo goleador, hasta el momento. Sin duda, los sacrificios valen la pena.