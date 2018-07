Will Smith adora la manera de jugar de Cristiano Ronaldo y no soporta que la gente hable mal de Neymar, si bien reconoce que Brasil pudo haber tenido un mejor desempeño en el Mundial.



Smith interpretará la canción oficial de la Copa del Mundo el domingo, antes de la final entre Francia y Croacia . Se le preguntó al actor cómo se comparan sus películas con la eliminación de Brasil, que cayó en los cuartos de final ante Bélgica.



La actuación de Brasil “no fue ‘Men in Black’ , pero tampoco fue ‘Wild Wild West’ ”, dijo Smith, comparando uno de sus mayores éxitos con uno de sus peores fracasos en taquilla. “Así que digamos que estuvo en algún punto intermedio de eso”.



Smith compartió una conferencia de prensa con el reggaetonero Nicky Jam y con la cantante kosovar Era Istrefi , con quienes interpreta la canción “Live it Up” .



El astro de Hollywood rio ante la pregunta de cómo evaluaba el talento actoral de Neymar, blanco de todo tipo de bromas por su propensión a fingir que le cometen faltas durante los partidos.



“He estado en este negocio demasiado tiempo para responder a esa pregunta”, dijo Smith. “Pienso que él hizo un trabajo espectacular. Es mi favorito”.



¿Quién es el jugador que más agradable le parece a Smith en el Mundial?



“Amo a Cristiano, amo a ese chico”, contestó en referencia a portugués. “Simplemente tiene un gusto y un estilo impecables”. AP