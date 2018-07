Este domingo, el planeta quedará paralizado con la final del Mundial Rusia 2018 entre Francia vs Croacia . A cualquiera que le guste el fútbol, le gustaría estar en el Estadio Luzhniki. Sin embargo, no es posible.



Es precisamente esta situación por la que está atravesando una hincha mexicana que Depor encontró en Moscú. Ya lleva más de 30 días en Rusia , ha gastado un promedio de 10 mil dólares y aunque le queda algo de mil dólares, no encuentra a nadie que la venda.



Y es que la gran expectativa que ha despertado la final del Mundial Rusia 2018 ha elevado hasta en 200% el precio de las entradas en el modo reventa. Aun así, la mexicana espera conseguir un ticket así sea minutos antes del Francia vs Croacia.



La final del Mundial Rusia 2018 se juega este domingo en el estadio Luzhniki de Moscú entre Croacia vs Francia desde las 10 de la mañana (hora peruana, mexicana y colombiana). Sigue la transmisión LIVE TV para toda América Latina a través de las señales de Latina, DirecTV Sports, beIN Sports, Telemundo y TV Azteca.