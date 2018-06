Lionel Messi es uno de los grandes jugadores de la historia no solo porque es un fenómeno con la pelota. También por toda la clases de títulos que ha conseguido. Desde una Copa del Rey hasta una Champions. Sin embargo, el crack de la selección de Argentina tiene una gran deuda: ganar una Copa del Mundo.



En Brasil 2014 estuvo muy cerca de alzar el título, pero los alemanes le arruinaron la felicidad. Para un histórico como Roberto Carlos el problema de Messi no es la suerte ni el rendimiento. Se trata más bien de que no es brasileño.

Así lo ha asegurado el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil en 2002. "Si Messi fuera brasileño, ya sería campeón del mundo", dijo el otra lateral izquierdo de la 'Canarinha' en una entrevista televisiva.



De otro lado, Roberto Carlos reveló con qué jugadores del fútbol moderno le hubiese gustado jugar. "Con Neymar, con Messi y con Cristiano Ronaldo. Cristiano para mí es lo máximo", dijo el exjugador del Real Madrid.