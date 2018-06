Destacados rendimientos y sorpresivos resultados ha dejado la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Rusia 2018 . Uno de los países protagonistas fue México que se bajó al campeón al ganarle a Alemania por 1-0. Tan buena fue su actuación que Mister Chip colocó a los aztecas en su 'Top 3'.

A través de Twitter, el famoso experto en datos de fútbol eligió a México entre las tres mejores selecciones que ha visto hasta el momento. "Me han gustado mucho México y España ", publicó. Pero eso no fue todo. A modo de broma , también mencionó a "Cristiano Ronaldo F.C.", en relación al elenco portugués.

El inédito triunfo ante Alemania ha hecho que incluso los más severos críticos se deshagan en elogios hacia el seleccionador de México . Pero para el próximo partido, Juan Carlos Osorio podría recurrir precisamente a la estrategia que ha sido el motivo principal de esos cuestionamientos: las rotaciones en la alineación.



Todo sugiere que así será ante Corea del Sur. Osorio jamás ha repetido alineación en los partidos que conforman su gestión, iniciada en octubre de 2015. ¿Por qué iba a dejar de hacerlo, ahora que su polémica metodología de trabajo fue validada con una resonante victoria sobre los alemanes?



De hilar triunfos consecutivos el sábado, México daría un paso firme hacia la clasificación en el Grupo F, donde por ahora comparte la punta con Suecia. Pero un cambio drástico en el once de Osorio, si no es coronado con un triunfo, podría revivir las críticas que han seguido su desempeño a pesar de que con ese método clasificó al equipo como primer puesto de la CONCACAF, algo que no se conseguía desde las eliminatorias para el Mundial de Francia 1998.