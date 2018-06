El Mundial Rusia 2018 EN VIVO y EN DIRECTO se vive en Depor. Este martes, podrás seguir ONLINE TV toda la jornada en simultaneo con los partidos del grupo C y D: A primera hora tendremos el Perú vs. Australia , Francia vs Dinamarca y más tarde, en lo más atractivo de la jornada, Argentina medirá fuerzas ante Nigeria, mientras que Islandia buscará la hazaña ante Croaci a. Sigue los partidos vía Latina, DirecTV Sports, TV Pública, TyC Sports, TDN, Televisa. Revisa también la tabla de posiciones.

Perú vs. Australia: a despedirse con honor del Mundial Rusia 2018

La Selección de Perú buscará este martes acabar con un triunfo su participación en el Mundial Rusia 2018 ante una Selección de Australia que no ha dicho definitivamente adiós a la posibilidad de conseguir, por segunda vez en su historia, la ansiada clasificación para octavos de final.



Los dirigidos por Ricardo Gareca han afrontado su última semana en Rusia como un proceso de reflexión, tras haber sufrido frente a Francia la segunda derrota que les dejaba sin opciones de superar la fase de grupos

Francia vs Dinamarca: un duelo entre los grandes favoritos del grupo C

Francia vs. Dinamarca se ven las caras, este martes, por la fecha 3 del grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará en Luzhniki de Moscú, a partir de las 9:00 de la mañana. En señal abierta, no será transmitido porque a la misma hora juega Perú vs. Australia y el canal Latina le dará la prioridad. Pero si lo podrás apreciar en la señal de DirecTV.



Privilegios de estar ya en clasificados para octavos de final, Francia afrontará el último duelo de la fase de grupos con la posibilidad de dar reposo a sus titulares, ante una Dinamarca que necesita al menos empatar para seguir en la competición.

Argentina vs Nigeria: el último tren a octavos de final para el 'D10S' Messi

Argentina y Nigeria chocan a los octavos de final del Mundial Rusia 2018 cuando se enfrenten por la última fecha del Grupo D en el Estadio de San Petersburgo . Los dirigidos por Jorge Sampaoli tiene una prueba de fuego que podría encender aun más la llama de críticas en el pueblo albicelestes o atenuarla y volver a la paz. Sígue el partido por Depor.com.

Croacia vs Islandia: el otro partido del que toda Argentina estará pendiente

Islandia vs. Croacia EN VIVO chocan este martes en Rostov por la última fecha del Grupo D del Mundial Rusia 2018 que será decisivo para ambos. El choque, que será visto en Perú a través de la señal de DirecTV porque Latina transmitirá el choque de Argentina que se juega en simultáneo, tiene en juego la clasificación histórica de los 'vikingos' y el primer lugar del grupo de los balcánicos.