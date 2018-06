Los cracks de la selección de Brasil no han sido ajenos a la noticia que dejó en shock al planeta entero a solo un día del inicio del Mundial Rusia 2018. Tal como cuenta el diario 'Marca', los jugadores de la 'Canarinha', desde su concentración en Sochi, han mostrado incredulidad al enterarse que España despidió a Lopetegui.



"¡Increíble, no me lo puedo creer!", le dijo uno de los futbolistas de la selección de Brasil a un reportero de 'Marca'. Minutos más tarde, otro preguntó "Pero viajan mañana a Sochi, ¿no?". Las reacciones eran de sorpresa al ver que España, una de las selecciones favoritas a llevarse el Mundial Rusia 2018 , se quedaba sin el líder del banquillo.

"La destitución de Julen fue el tema de conversación durante el almuerzo. Tite, Neymar, los madridistas Marcelo y Casemiro... Todos comentaban con sorpresa la drástica decisión tomada por el presidente de la Federación Luis Rubiales", publicó la citada fuente sobre las reacciones en Brasil.



En el seno de la concentración de Brasil el respeto por España es grande y creen que pueden superar el agitado momento. Sin embargo, consideran que no es la mejor forma de arrancar el Mundial Rusia 2018 . Sobre todo sabiendo el debut estará marcado por el partido ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En Rusia 2018 , Brasil debutará ante Suiza el 17 de junio. Cuatro días más tarde se medirá en la segunda jornada a Costa Rica y cerrará la fase de grupos en un encuentro ante Serbia el 27 de junio. El equipo de Tite va con todo por el sexto título mundial de su historia.