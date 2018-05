Primero fue el padre quien explotó tras la no inclusión de su hijo Nahuel Guzmán en la primera lista de 23 seleccionados para el Mundial de Rusia 2018 . Sin embargo, luego de que Sampaoli convocara de emergencia al arquero de Tigres tras la lesión de ‘Chiquito’ Romero, fueron los cibernautas en Facebook , quienes atacaron a Jorge Guzmán, caricaturista y padre del arquero argentino, de 32 años. Y su contra respuesta no tardó en esperar.



"En un ratito los atiendo y amplío mis declaraciones. Eso sí, tanta indignación me da esperanzas de creer que empezará a molestarles las políticas económicas que están destruyendo el país. Que este insignificante árbol no les tape el bosque en peligro. Los medios siempre prefieren que la tinta huela a sangre. Permiso", escribió Jorge Guzmán, quien después retiró la publicación de su cuenta de Facebook , como arrepintiéndose.



Guzmán, de 32 años, debutará así en una Copa del Mundo con su país después de haber sido internacional en seis ocasiones y tras jugar los últimos cuatro años en la liga mexicana, cuyo torneo Apertura ganó en tres ocasiones con el Tigres.



El guardameta de Rosario había entrado entre los 35 preseleccionados y no superó el último corte, pero la caída de Romero posibilitó que ahora se sume en la convocatoria a los porteros Franco Armani, de River Plate, y Willy Caballero, del Chelsea.



Dos horas antes, la propia AFA anunció que Romero, que milita en el Manchester United y había sido titular de la selección argentina en los anteriores dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), se perderá Rusia 2018 por una lesión de rodilla.