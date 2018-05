Perú vs. Escocia: bicolor tendrá único entrenamiento abierto a los hinchas en el Estadio Nacional

No solo el Perú vs. Escocia servirá como despedida de la bicolor antes de su gira europea previo al Mundial Rusia 2018 . Los hinchas que no accedieron a comprar sus entradas (quizá alguno sí) podrán alentar a los dirigidos por Ricardo Gareca por última vez en Lima en el entrenamiento abierto que tendrán este sábado 26 de mayo.

Este sábado, desde las 10:30 de la mañana, el equipo de Ricardo Gareca entrenará en el Estadio Nacional en lo que será un típico reconocimiento de campo, algo que la bicolor ya está acostumbrada a hacer, pero que tendrá como novedad la presencia de público en las tribunas alentando.

Perú en Rusia 2018: mira cómo se ve el escudo de la bicolor entre las 32 clasificadas al Mundial

Lamentablemente no todos los hinchas podrán asistir a este entrenamiento abierto al público de la Selección Peruana. La alta demanda de entradas para el choque ante Escocia, programado para el martes 29 de mayo desde las 8:00 de la noche, ha hecho que la FPF entregue pases de cortesía a los auspiciadores de la bicolor para que los repartan entre sus clientes de la forma que ellos crean convenientes.

Bancos, empresas cerveceras, entre otros, son algunas de las empresas que ya están entregando las entradas al Estadio Nacional para el entrenamiento de la Selección Peruana. Algunos suertudos ya han posteado fotos de sus premios y compartido en sus redes sociales.

Las puertas del estadio se abrirán a las 7 de la mañana y no hay forma de conocer cómo se distribuirán las entradas a los clienetes de los patrocinadores de la Selección Peruana. Lo que sí es un hecho es que habrá una fiesta en las tribunas.

NO DEJES DE VER ESTE VIDEO



¡Lo hizo otra vez! Luis Advíncula lanza el 'Bloqueo Challenge' y retó a Edison Flores [VIDEO]