Hoy más información sobre el Bono Universal 760. Revisa si eres beneficiario y los pasos para cobrar el subsidio económico del Gobierno del Perú. Después de varias semanas de espera, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) lanzó la plataforma oficial que da acceso al subsidio y tú puedes consultar dando click en este enlace. Este ingreso monetario es para que más de seis millones de familias en todo el país puedan afrontar el Estado de Emergencia producido por la pandemia del coronavirus. Vamos con todos los detalles.

Esta ayuda es una de las más ambiciosas del Gobierno de Martín Vizcarra por la cantidad de personas a las que se pretende llegar. En un principio se estima que el bono será para 6.8 millones de familias; sin embargo, este 25 de mayo, el propio presidente de la República señaló que “si son siete o siete millones y medio de peruanos, daremos los recursos necesarios”.

Pasos para consultar si eres beneficiario

Para saber si accederás al Bono Universal es fácil y sencillo. A continuación te brindaremos los siguientes pasos.

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE LINK

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

Bono Universal Familiar y Registro Nacional de Hogares: ingrese por link y empadrónese

¿Qué hago si no figuro en el padrón?

En caso de no acceder al Bono Familiar Universal, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (registronacionaldehogares.pe/login) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar. A continuación los pasos a seguir:

Ingrese a este enlace

Coloque su DNI y la fecha de emisión de su documento

Por último, debe aceptar cuando le aparezca un mensaje.

Para completar el registro, debe dar "Aceptar" cuando le salga este mensaje.

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

La plataforma del RENIEC para inscribirse en el Registro Nacional de Hogares está activa desde el sábado 23 de mayo. Y tiene diez días de vigencia. Es decir, que aproximadamente el 3 de junio sería el último día de inscripción. Tal como se hizo con la web oficial del Bono Universal de 760 soles, la plataforma del Reniec está lista para ingresar desde tempranas horas y aquí te dejamos el link.

¿Qué significa el mensaje “no cumple con lo establecido en el DU 05-2020″?

El protocolo indica que las personas que buscan saber si fueron beneficiados por el Bono Universal, deben ingresar al link del Midis (bonouniversalfamiliar.pe) y colocar su DNI y fecha de emisión. Cuando aparece que no es beneficiario, lo invitan a pasar a la web de registro creada por la RENIEC (registronacionaldehogares.pe/login), pero al intentar acceder, también se le es negado la inscripción.

“Estimado (a) ciudadano (a), usted no puede registrarse en el Registro Nacional de Hogares porque no cumple con los establecido por el DU 052-2020”, es el mensaje que muchos usuarios han encontrado al intentar inscribirse, al no aparecer en el padrón del Bono Familiar Universal. ¿Qué significa?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, estas son las condiciones para cobrar los 760 soles:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3.000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Conoce qué hacer si te aparece este mensaje, cuando intentas registrarte en el portal de la RENIEC. (Captura)

Qué hacer si aparece el mensaje de que no cumples con el DU 052-2020

Si te aparece el mensaje en el portal web registronacionaldehogares.pe/login, es posible que sea porque tus datos mo han sido actualizados y probablemente aún aparezcas como empleado, ya sea en el sector público o privado (si es que no has recibido algún otro beneficio económico).

Para eso, deberás actualizar tu información a través del Registro Nacional de Hogares del RENIEC para solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el bono.

