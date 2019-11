Finalmente la primera fecha de la God Level 2vs2 All Star se llevó a cabo en Argentina. El estadio Obras Sanitarias, que albergó a más 9.000 personas, ‘explotó’ con cada rima soltada en el escenario por los 32 mejores freestyler de España, Chile, México, Perú y Argentina. Al término de la noche, el peruano Jaze y el argentino Stuart alzaron la primera copa de la competencia que tendrá aún dos fechas más.

La God Level 2vs2 All Star se realizará en tres fechas: la primera -que ya pasó- en Argentina; la segunda, el 10 de noviembre en Perú; y la tercera fecha, el 4 de enero de 2020 en Chile (esta última fue reprogramada debido a los problemas que pasa el país ‘mapochino’).

Esta fecha triple no es por países, por lo que las duplas están conformadas no necesariamente con compañeros del mismo país. Un claro ejemplo es la dupla conformada por los campeones Jaze, de Perú y Stuart de Argentina. Cabe mencionar que el freestyler gaucho no era parte del cartel oficial, sino que fue llamado por la organización a raíz de la ausencia de Bnet (España) por problemas personales. Sí, Stuart llegó como reserva y se fue como campeón.

En la final esta dupla enfrentó a Trueno (Argentina) y Letra (Venezuela). La pelea de ‘gallos’ entre ambas parejas fue muy dura y competitiva por lo que los jueces determinaron que se definiera a los vencedores mediante una réplica. Y así fue, Trueno escogió a Stuart para elegir al campeón. Ahora, Jaze y Stuart defenderán su título en el evento que se realizará este fin de semana en nuestro país.

La primera fecha de God Level Fest se llevó a cabo en el estadio Obras Sanitarias. (Foto: God Level Fest)

FECHA, HORA Y ENTRADAS GOD LEVEL ALL STARS 2VS2 PERÚ

La God Level All Stars 2vs2 de Perú se realizará el domingo 10 de noviembre en Santiago de Surco. El Plaza Arena abrirá sus puertas a las 15:45 horas para ver, una vez más, las grandes batallas de los competidores que intentarán obtener el primer lugar y coronarse campeones en enero, en Chile.



Por otro lado, las entradas las puedes adquirir en Teleticket; en los módulos de Wong y Metro, así como a través de la web.

Precios:



• VIP: S/159.00



• PREFERENCIAL: S/119.00



Cabe mencionar que el ingreso permitido es desde los 8 años. Sin embargo, los menores de edad deben de ingresar acompañado de un adulto responsable.

COMPETIDORES

Las 16 duplas son:



BTA + VALLES-T

SKONE + PAPO

JONY BELTRAN + YARTZI

NITRO + NEKROOS

CHUTY + ACZINO

FORCE + WALLS

LIT KILLAH + ZASKO

BNET + JAZE

TRUENO + LETRA

DTOKE + STIGMA

KAISER + LOBO ESTEPARIO

CHOQUE + PEPE GRILLO

CACHA + DOMINIC

ZAINA + EL MENOR

SONY + LANCER LIRICAL

ACERTIJO + KLAN

Trueno y Letra se enfrentaron a Cacha y Dominic en la primera batalla de la jornada. (Foto: God Level Fest)

TABLA DE POSICIONES

Primer puesto: Jaze y Sturat

Segundo puesto: Trueno y Letra

Tercer puesto: Zaina y Mecha

Cuarto puesto: Káiser y Lobo Esterpario

El resto de duplas intentarán sumar puntos en el acumulado, pero el domingo 10 de noviembre, los 32 competidores buscarán hacerse del segundo trofeo en Perú y así llegar con más posibilidades a enero, última fecha de la God Level All Stars 2vs2, que será, como ya mencionamos, en Chile.

CÓMO VER ONLINE GOD LEVEL ALL STARS 2VS2 PERÚ

Como pasó en la primera fecha de la God Level Fest 2vs2 All Stars en Argentina, este 10 de noviembre el streaming también estará disponible para los fans de todo el mundo. Conforme se acerque el día se dará a conocer toda la información al respecto.



Por lo pronto, sabemos que será el canal oficial de YouTube de la Red Bull Batalla de los Gallos, el encargado de alojar la trasmisión en vivo. En tanto, horas después, el canal del organizador, Omega El CTM, subirá batalla tras batalla cada video, como lo ha hecho con la edición de Argentina.

Estos son los canales:



• Red Bull



• Omega El CTM



JUECES, HOST Y DJ

Si bien aún no está confirmado, es probable que se repita el plato:

Jueces:



• ARIAS (Argentina)

• INVERT (España)

• JOTA (Perú)

• PIME (México)

• OMEGA EL CTM (Chile)



Host:

​

• El Misionero



DJ:



• JBeat