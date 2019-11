“Wounds”, la película de terror psicológico de Netflix, se estrenó en la plataforma de streaming el 18 de octubre y está protagonizado por Dakota Johnson y Armie Hammer. Antes de su arribo, la cinta ya tenía la aprobación de la crítica. El ritmo trepidante del tráiler y la interpretación desquiciada de los protagonistas garantizan dos horas de adhesión ininterrumpidas. “Heridas”, en su traducción al español, es la nueva incursión en el género del terror de Babak Anvari, cineasta conocido por “Under the Shadow” en 2016.

La cinta es una adaptación de la novela The visible Filth: The Basis for the Film Wounds (2015) de Nathan Ballingrud y narra los misteriosos acontecimientos que le suceden a un camarero de Nueva Orleans tras recoger un teléfono olvidado en su bar. A partir de ese momento, empiezan a llegar mensajes de tintes sobrenaturales al móvil, poniendo a prueba los nervios de la pareja que conforman Will (Armie Hammer) y Carrie (Dakota Johnson).

“Heridas” juega con la angustia que produce en el espectador ver cómo la vida de dos personas se derrumba en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, tras su estreno en el festival de cine de Sundance, la cinta ha generado en más de uno la curiosidad de ver el desenlace de la pareja que en un momento las vemos en un bucle de locura y pánico. Algunos que ya la vieron se preguntan qué pasó al final, qué significa todo lo que vieron. [A CONTINUACIÓN HABRÁ SPOILER]

Wounds es una adaptación de la novela The visible Filth: The Basis for the Film Wounds de Nathan Ballingrud.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “WOUNDS”?

En la película, Will es testigo de una pelea en un bar, este se da cuenta que uno de los heridos era su amigo Eric (Brad William Henke) quien fue apuñalado en la mejilla. En el mismo lugar, encuentra un teléfono y se lo lleva a casa, al llegar recibe una serie de mensajes, uno más oscuro que otro. Entonces decide revisar el móvil, lo que le lleva a encontrar algunas fotos de una cabeza decapitada, en el fondo se logra ver un libro: La traducción de las heridas.

Intenta llamar a su amigo, Garrett (Alex Biglane), pero no logra comunicarse. Entonces, Will se dirige a la estación de policía para contar todo lo sucedió, en el camino recibe un mensaje que dice que ha sido “elegido”, esto lo asusta y deja caer el teléfono, que luego es recogido por una misteriosa persona.

Al llegar donde la policía, les cuenta todo lo que está viviendo, pero al no contar con la evidencia, los oficiales no le creen, por lo que regresa a casa.

Will comienza a tener pesadillas y, naturalmente, empieza a perder el control sobre la realidad, se imagina que una herida debajo de su axila tiene un error, comienza a sospechar que Carrie está teniendo una aventura con su maestro y experimenta destellos aleatorios de las cabezas decapitadas.

En todo este trance, Will descubre que las visiones que tiene se tratan en realidad de un ritual gnóstico de sacrificio humano. El gnosticismo es una creencia religiosa antigua que postula, entre otras cosas, que la materia es mala, y la salvación se puede obtener a través del conocimiento secreto que libera la “chispa divina” y permite que el espíritu alcance la divinidad.

Wounds está protagonizado por Dakota Johnson y Armie Hammer. (Foto: Netflix)

En “Wounds”, el libro ficticio La traducción de las heridas da supuestas enseñanzas sobre el uso de una herida para trascender los límites físicos y conectarse con seres superiores para obtener poder e iluminación.

Justo cuando parece que el descenso de Will terminará mal para Carrie, la pareja se separa y ella lo echa de la casa. Este es el punto de quiebre para el personaje. Pierde el trabajo y sin donde vivir decide buscar a Eric para que le deje quedarse en su departamento; sin embargo, él se niega a darle asilo, pero le dice que tiene un regalo para él.

Will encuentra el teléfono original que perdió, pero hay un mensaje que dice que el presente en realidad está “envuelto en carne”. Al darse cuenta de todo, Will ataca a Eric e intenta llamar a Garrett para contárselo. Mientras lo gritos y las cucarachas llenan el departamento, Will coloca su boca sobre la herida de la mejilla de Eric.

No vemos completamente lo que sucede después, pero antes de que la cámara se ponga negra, algo (con un ojo, nada menos) sale de la mejilla de Eric y va hacia la boca de Will.

Entonces, ¿qué significa todo esto?

Si se asume que todo pasó y que no todo fue producto de la imaginación de Will, entonces el final muestra que el ritual que hicieron sobre él, realmente funcionó. Pues Will logró obtener el "poder y la energía" de un ser celestial.

"Wounds", la película de terror psicológico de Netflix.

Por otro lado, si bien podría parecer un tipo agradable y normal, su exposición a este ser celestial solo demuestra que dentro de él están “todos los gusanos”, como dice Carrie.

Pero para saber más sobre el final, solo basta leer lo dicho por el director Babak Anvari a Refinery29: “Will realmente no encuentra ninguna redención al final”.

“En el interior, Will está ocultando algo realmente superficial y vacío. Una vez que se encuentra con este teléfono celular, este encanto cae. A medida que su vida se pone patas arriba, esa máscara comienza a deslizarse y expone su verdadero yo”, reveló Anvari.

Sobre el final, el director señaló que quería que fuera un “iniciador de conversación”, pues toda la película trata sobre Will llegando a este punto y “no lo que sucede después”.

“Ya no sabe dónde está en la vida. Decide sumergirse en algo que realmente no entiende, esta fuerza que no entiende. Quiere algo que lo defina a él y su existencia”, concluyó.