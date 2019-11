Shakira: Biografía, historia, vida amorosa, edad y todo sobre la famosa cantante, empresaria, modelo y bailarina colombiana | Música | Cantante | Colombia |

Shakira, cantante colombiana de pop-rock latino. A pesar de que son muy pocas las estrellas latinoamericanas de la música pop-rock que han logrado un éxito internacional. Lo ha logrado Shakira que es intérprete y compositora en español e inglés que ha alcanzado un puesto destacado en ambas lenguas.



Es una de las cantantes más famosas y queridas en la actualidad, quien además nos ha demostrado que el mundo de la fama y el reconocimiento también puede recibir a los latinos. Su música y su estilo son un gran ejemplo a seguir, así como su manera de ver la vida.

Shakira define su estilo de música de una forma especial: "Una masa sin definir. Soy una cantante de pop con corazón rockero y, por casualidad, mi música se cuela en el dance". El mestizaje de los sonidos da unos resultados asombrosos. Con tan solo 10 años ya componía sus primeras canciones, lo que le ha llevado a su corta edad a tener un repertorio propio de más de cuarenta piezas. Desde que sus padres descubrieron el talento de su hija ésta empezó a participar en concursos infantiles.

Más allá de su éxito, ¿qué hay detrás de Shakira?, ¿Cuál es su verdadero comienzo?, ¿Cómo ha logrado llegar hasta dónde está?. Estas son algunas de las interrogantes que se dan sobre esta cantante, su trayectoria y todo su éxito . En ese artículo encontraras todo acerca de ella.

BIOGRAFíA DE SHAKIRA

Desde los cinco años mostró actitudes artísticas, demostrando su talento en la interpretación de danzas y cantos árabes. (Foto: Billboard)

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació el 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia. Es hija única de William Mebarak, estadounidense de origen libanés que emigró a Colombia a los 5 años, y de Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana de ascendencia catalana. Tiene ocho hermanastros mayores de un matrimonio anterior de su padre.

Creció en una pudiente familia de orígenes árabes y españoles, por lo que la multicultura siempre estuvo presente en su vida. A sus 4 años de edad, Shakira decide escribir su primer poema, "La Rosa de Cristal", inspirada por las historias que escribía su padre. El señor Mebarak se fascinó con el talento de su hija, tiempo después, decidió regalarle una máquina de escribir, que la pequeña usó para plasmar por mucho tiempo sus pensamientos y emociones.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Fue hija única de William Mebarak. (Foto: Pinterest)

A esa misma edad, Shakira viajó con su padre a Oriente Medio, donde escuchó los sonidos producidos por el derbake (instrumento de percusión propio de la región). Encantada con el ritmo, la pequeña niña empezó a bailar frente a todo el mundo, demostrando, con sus caderas, que su herencia libanesa no pasaba desapercibida.

Aunque parezca mentira… ¡Shakira fue rechazada de pequeñita en el coro del colegio! (Foto: Upsocl)

La cantante fue criada en la fe católica y se le puso el nombre de Shakira por ser una palabra árabe, que quiere decir "agradecida" o "llena de gracia". También tomó clases de idiomas, por lo que puede hablar fluidamente no solo español, sino inglés, portugués, italiano y árabe.

Su gran influencia en su infancia fue la cantante Gloria Estefan, una de las primeras latinas con más éxito internacional por su música.

CARRERA MUSICAL DE SHAKIRA



Shakira con su primer álbum no tuvo mucho éxito. (Foto: Ecuavisa)

En 1991, con apenas 14 años, Shakira grabó su primer álbum, titulado "Magia", con el que, a pesar de no haber logrado un gran éxito, sí se pudo comprobar que había una estrella con proyección de futuro. A partir de ahí le surgió la oportunidad de representar a Colombia en el Festival de la OTI que se celebró en España y también participó en el festival Viña del mar.

Portada de su disco Magia

En 1993, dos años más tarde publicó su segundo disco, "Peligro", que tampoco obtuvo mucho éxito, aunque no olvidemos que Shakira contaba en aquel entonces con apenas 15 años de edad. Entonces, decidió darse un receso para centrarse en terminar sus estudios antes de dedicarse de lleno a su verdadera pasión, la música.

Portada disco peligro. (Foto: Los40)

En 1996 nació el primer éxito de Shakira, con su tercer trabajo, "Pies Descalzos", consiguió finalmente el reconocimiento internacional que buscaba, siendo Nro. 1 en varios países. Producido por Luis Fernando Ochoa, el álbum la convirtió en toda una estrella. El primer sencillo fue el titulado "¿Dónde estás corazón?", Shakira lo había escrito anteriormente para un recopilatorio de artistas colombianos.

Otros temas que componen el álbum son "Estoy aquí", "Un poco de amor", "Pies descalzos, sueños blancos", "Antología" y "Se quiere, se mata". Gracias a estos temas, Shakira consiguió vender más de 5 millones de copias en todo el mundo.

Portada del disco Pies Descalzos. (Foto: Los40)

En 1997 aparece un álbum de mezclas de "Pies Descalzos" se tituló "The Remixes", se vendieron más de 1 millón de copias e incluyó un tema interpretado en portugués. A su vez, Shakira recibió ese año los premios Billboard como mejor álbum, mejor vídeo y artista revelación de 1996. A principios de 1998 recibió de manos de Gloria Estefan el premio a la mejor Artista Latina. Ese mismo año finaliza la gira "Pies Descalzos", que la llevó a recorrer varias ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos.

Portada disco The Remixes (Foto: Discogs)

En 1998 lanzó su álbum "¿Dónde están los Ladrones?" producido por Emilio Estefan, que la convirtió en la estrella del pop-rock latino. Una producción de más de 3 millones de dólares. Disco en el que cantamos al ritmo de Ciega, sordomuda, Moscas en la casa, Ojos así e Inevitable, que tuvieron un rotundo éxito en países como Venezuela, Colombia, España, Chile, México, Alemania, Uruguay y Argentina, donde la popularidad de la cantante era cada vez mayor.

"Moscas en la casa" fue una canción dedicada a su segundo novio, el puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien ya era un famoso actor para entonces, y con quien vivió una controvertida relación de 8 meses. Debido a su historial de supuestas demandas de maltrato doméstico, su ruptura con la cantante desenlazó fuertes polémicas; sin embargo, Shakira nunca reveló la verdadera razón del rompimiento.

Portada disco Donde estan los Ladrones. (Foto: La musica.co)

Los 2000: una década de grandes éxitos, en el inicio del nuevo milenio, Shakira publicó su álbum en directo grabado un año antes para MTV. El acústico de "MTV Unplugged", en el que se incluyen todos sus exitosos temas tales como "¿Dónde están los ladrones?". Fue su primer Unplugged que MTV transmitió en Estados Unidos de una artista latina cantando en español. Inició luego una gira de varios meses que le lleva a recorrer varios países de Latinoamérica y que también la dirige hasta Estados Unidos.

Portada del disco unplugged. (Foto: Amazon.es)

En 2001, uno de los grandes pasos en la carrera artística de Shakira, fue lanzar al mercado musical el álbum titulado "Laundry Service", el cual contiene nueve temas en inglés y cuatro en español. Alcanzó el primer lugar en Austria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suiza, Australia, Canadá y México, logrando finalmente más de 13 millones de ventas en todo el mundo.

El álbum incluía los temas "Que me quedes tú" y "Te dejo Madrid", los únicos que no fueron traducidos al ingles. Otros temas importantes extraídos de este álbum fueron "Whenever, Wherever", "Underneath Your Clothes" y "Objection".

Portada disco Laundry Service. (Foto: Pinterest)

En el 2005 ingresó al mercado de la música en inglés publicando dos discos: Fijación Oral vol. 1 y Oral Fixation vol. 2. Para ese entonces ya estaba consolidada como una de las cantantes latinas con mayor éxito. Todas las canciones llevan la firma de Shakira, que también ha colaborado en la producción. Destaca el dúo con Alejandro Sanz de su primer single "La tortura".

Portada disco Fijación oral 1. (Foto: Apple Music)

Portada disco Fijación oral vol. 2. (Foto: Fandom)

En el año 2009 Shakira publicó un nuevo disco, se tituló "Loba", el 6to álbum de estudio de la cantante. Es un álbum bailable, con sonidos electrónicos. Fue escrito la propia Shakira, tuvo la colaboración de Jorge Drexler en su versión en español, "Loba" incluye 12 nuevos temas de Shakira, cantados tanto en inglés como en español. Logró certificación de Disco de Oro en países como Irlanda, Suiza, Polonia, Francia, Argentina, Grecia y Hungria.

Portada Disco Loba. (Foto: Coveralia)

En 2010 la cantante fue llamada por los organizadores de la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 para hacer el tema principal de este evento, "Waka Waka", la cual interpretó junto al grupo sudafricano Freshlyground. Ésta se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera, sobre todo en países de habla hispana, donde sus fans no paraban de corear la letra de la canción.

En octubre de ese mismo año, Shakira presenta su 7mo álbum de estudio con el título de "Sale el sol". Se trata de un álbum que incluye 15 nuevos temas y cuyo primer sencillo extraído es el titulado "Loca". Además, incluye dos versiones de su tema "Waka Waka", una en inglés y la otra en español. "Sale el sol" ofrece dos partes diferenciadas: una más romántica e intimista, con canciones más relacionadas con el amor y las emociones personales. Por el otro lado, encontramos temas más alegres y optimistas.

Portada del disco Sale el sol. (Foto: musica.com)

En 2011, Shakira recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y después en los Latin Grammy, la academia la galardonó por sus logros artísticos, así como sus contribuciones filantrópicas. En el 2012 lanzó el sencillo "Addicted to You" En este año también hizo un dueto con el cantante y rapero Pitbull en la canción Get It Started.



El 13 de Julio de 2014, Shakira canto junto con el músico brasileño Carlinhos Brown en la Ceremonia de Clausura de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 en el Estadio Maracaná la canción "La La La". El 25 de marzo, anunció la fecha de lanzamiento de su octavo álbum oficial de estudio. Llevó este albúm el título homónimo "Shakira".

Portada disco "Shakira". (Foto: Coveralia)

Tiempo después, Shakira sacó al mercado musical su mas reciente disco El Dorado, material discográfico que contiene canciones como "Me enamoré", "Deja Vu", "Comme Moi" y "Perro Fiel". Este álbum logró obtener un Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino, además de recibir una nominación al Latin Grammy como álbum del año, que perdió frente a Salsa Big Band de Rubén Blades.

Portada disco El Dorado. (Foto: La higuera)

FUNDACIÓN PIES DESCALZOS DE SHAKIRA

Shakira creó esta fundación tras su primer éxito internacional. (Foto: Twitter)

Es una organización, creada por la artista Shakira en 1997, enfocada la educación en Colombia desde hace más de 15 años. Buscan contribuir a los desafíos de calidad de la infraestructura educativa, de la docencia y de los procesos de innovación que enfrenta la educación en el país y en Latinoamérica.



Shakira: "A lo largo de mi vida he visto cómo la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse. Y créanme, ver que un niño que no tenía oportunidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy."

VIDA AMOROSA DE SHAKIRA

Han estado juntos desde el año 2011. (Foto: tvshow)

Estuvo comprometida con Antonio de la Rua, el hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rua. En marzo de 2001, Antonio le propuso matrimonio pero el mismo nunca se concretó. A mediados del mes de agosto de 2010, la propia cantante afirmó que su relación había terminado luego de estar juntos durante 10 años, pero que Antonio seguiría trabajando a su lado como mánager.

Desde principios de 2011, mantiene una relación sentimental con el futbolista español Gerard Piqué, confirmada por la cantante, el 29 de marzo de 2011 vía Twitter. La cantante y el futbolista cumplen años el mismo día, aunque con 10 años de diferencia. Actualmente siguen juntos y por lo que se ve están en una de las mejores etapas de su relación.

HIJOS DE SHAKIRA

Shakira siempre se ha mostrado como una madre entregada y preocupada por sus hijos. (Foto: Quien.com)

La cantante dio a luz en una clínica de Barcelona el martes 22 de enero del 2013, acompañada por el padre de la criatura, Gerard Piqué. En un comunicado oficial confirmaba la noticia, el nombre del retoño y la forma correcta de pronunciarlo y explicaba su significado: "querido, lleno de gracia y amoroso en eslavo; en romano antiguo, entusiasta y laborioso; y en sánscrito, unificación".



El 30 de enero de 2014, Shakira y Gerard Piqué volvieron a ser padres al dar a luz a su segundo hijo en la Clínica Teknon de Barcelona. Sacha Piqué Mebarak, pesó 3 kilos al nacer tras un parto por cesárea atendida por un equipo formado exclusivamente por mujeres.

MEDIDAS DE SHAKIRA

A pesar de su edad, Shakira siempre se ha mostrado con muy buena figura. (Foto: Publimetro.mx)

Pecho: 82 cm

82 cm Cintura : 61 cm

: 61 cm Cadera: 94 cm

94 cm Altura: 1.57 cm

1.57 cm Peso: 53 Kg

53 Kg Copa: 34B

COLABORACIONES DE SHAKIRA

Shakira y Beyonce en colaboracipon en la canción Beautiful Liar. (Foto: Sovrani)

Citaremos infomación detallada de todas la colaboraciones que ha tenido Shakira en toda su carrera como cantante a través de los años. Esta información es del sitio web Wikipedia la enciclopedia virtual.

► En el 2003, Shakira colaboró con Michael Jackson en la canción "Todo para ti", junto con otros artistas como: Thalia, Olga Tañón, Carlos Santana, Ricky Martín, Gloria Estefan, entre otros.

► En 2001 colabora en la canción del cantante peruano Gian Marco "El Último Adiós" en memoria de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En la canción también colaboran artistas como Jennifer Lopez, Ricky Martin y Christina Aguilera.

► En 2005 colabora con Alejandro Sanz en su canción titulada "La Tortura".

► En 2006 colabora con Wyclef Jean en la canción Hips Don't Lie, perteneciente a su álbum Oral Fixation Vol. 2.

► En 2007 colabora con el cantante Alejandro Sanz, en el álbum "El tren de los momentos en la canción" "Te lo agradezco, pero no".

► En 2007 también participa en una canción y vídeo musical titulado "Beautiful Liar" para la cantante estadounidense Beyoncé, correspondiente a su álbum "B'Day".

► En 2009 colabora en el álbum "Cantora"de Mercedes Sosa en el tema "La Maza".

► En 2010 colabora en la canción caritativa "Ay Haití" para recaudar dinero para las víctimas del terremoto de enero de 2010 con otros artistas como Belinda, La Oreja de Van Gogh, Juanes o Alejandro Sanz.

► En 2010 hizo un dueto con el cantante Rene Perez Residente Calle 13, en el tema "Gordita"del álbum "Sale El Sol".

► En 2012 hizo un dueto con el cantante y rapero Pitbull en la canción "Get It Started" de este último

► En 2013 colabora en el álbum del cantante Draco Rosa titulado "Vida", álbum en el que también colaboraron otros artistas latinos prestando su voz para darle vida a las canciones que lo conforman. Shakira colaboró en la nueva versión de la canción "Blanca Mujer".

► En 2014 colabora en el tema "Can't Remember to Forget You" con Rihanna.

► En 2015 colabora en el tema "Mi Verdad" del grupo Maná, que fue lanzado en febrero y rápidamente ha ganado popularidad colocándose altas posiciones en rankings musicales, como Top Latin Songs - EUA de Monitor Latino.

► En 2016 colabora en el tema "La Bicicleta" de Carlos Vives, el primer single del álbum "Vives", primera vez que lo hace junto a un compatriota

► En 2016 Maluma colabora en el tema "Chantaje", el también colombiano para el próximo álbum de la cantante.

► En 2017 colabora con el cantante Nicky Jam en el tema "Perro fiel", perteneciente su disco "El Dorado".

► En 2018 lanza su nueva canción y por tercera vez consecutiva junto a Maluma en la canción titulada "Clandestino".

► En 2019 lanza "Tutu Remix" con el cantante colombiano Camilo y el cantante puertorriqueño Pedro Capó ,es el remix oficial de la canción "Tutu". Se lanzó el 15 de abril de 2019 a través de Sony Music Latin.

FOTOS Y VIDEOS DE SHAKIRA