Netflix estrenó un nuevo tráiler de la continuación de su serie revelación: “The End of the F***ing World”. La segunda temporada de la comedia negra que se convirtió en un fenómeno mundial llegará a la plataforma de streaming el 5 de noviembre. El avance reveló una duda que quedó pendiente de resolver al término de la primera entrega: ¿James está muerto?

Si no sabes sobre la ficción, “The End of the F***ing World” es una serie original de la cadena británica Channel 4, inspirada en el cómic de Charles S. Forsman, donde un joven sociópata y una rebelde sin causa se embarcan en una road movie huyendo de todo y nada.

Lo mejor de “The End of the F***ing World” es la dinámica que se establece entre la pareja protagonista: James Clearly (Alex Lawther), un psicópata en ciernes que quiere dar el paso definitivo de matar a una persona tras degollar animales, y Alyssa (Jessica Barden), una chica desagradable y enfadada con el mundo que desea escapar de su familia y, al mismo tiempo, encontrar a alguien que la comprenda.

Precisamente, James Clearly es el personaje que, tras terminar la primera temporada, puso en duda su continuidad en la historia. De hecho, luego de ver el tráiler podrás tener mejor el panorama. ¿Qué pasó con James en la serie de Netflix? Todos los detalles a continuación.

Alex Lawther interpreta a James, un chico que se define a sí mismo psicópata, tiene 17 años. (Foto: Netflix).

¿JAMES ESTÁ MUERTO?

Como recordarás, la primera temporada terminaba con James corriendo por la playa mientras lo persiguen y antes de que la pantalla se vaya a negro, se lograba escuchar un disparo. No se sabe si James murió. Pero el avance y el póster de “The End of the F***ing World 2” indican que, aparentemente, sí fue así.

El tráiler comienza con el recuerdo del final de la anterior temporada, en el que James era disparado, y ahora se ve su cuerpo ensangrentado. Instantes después, el fragmento sirve también como presentación del nuevo personaje, Bonni (Naomi Ackie), que investiga a la joven.

Luego, corren imágenes continuas de Alyssa, donde se tiñe el cabello de rojo, se viste de novia y trabaja en un restaurante. Siempre con una cara que expresa melancolía, rabia, angustia. Finalmente, la protagonista de la serie está en su boda, aunque no se ve con quién se está casando, no muestra la felicidad de ese momento. Los segundos finales del avance, nos enseña una bala con el nombre de James.

Toda esta atmósfera nos llevaría a una aparente muerte del personaje. Pero, además del tráiler, el póster es aún más intrigante y a la vez revelador. En el afiche publicitario, se muestra a Alyssa con un vestido blanco, sola, sentada en una mesa y junto a ella una urna. ¿Serán los restos de James?

La intriga ha sido la premisa que Netflix ha utilizado para promocionar la segunda temporada de la, catalogada por muchos, como una de las mejores series de 2017-2018. Solo habrá que esperar al 5 de noviembre para saber el destino del personaje.