Facebook, YouTube o cualquier red social que está de moda, han sido por años plataformas capaces de viralizar fotos y videos de cualquier tipo. Desde las más tiernas y dulces hasta las más peligrosas y terrorífica, estos últimos son los más compartidos y los que más polémica han causado los últimos tiempos.

Estos videos se vuelven famosos por su fuerte contenido explícito. Es el caso de un viral titulado 1444, video que muestra un terrible suceso y que ha causado todo tipo de reacciones en diversas partes del mundo. En tan solo horas, millones de personas -sobre todo de habla hispana- comentaban acerca de dicho contenido.

Pero, ¿cómo nació el famosos video 1444? ¿Qué significa? ¿Es realmente peligroso? Todas las respuestas que, seguramente, te has estado preguntado luego de ver el clip de YouTube lo responderemos a continuación. Vale decir que todo empezó la madrugada del 20 de octubre de 2019, día en que se publicó el video prohibido.

Son miles de teorías las que han empezado a surgir, abriendo un debate sobre la realidad o falsedad del video 1444 y el mensaje que deja. (Foto: Captura)

¿QUÉ SIGNIFICA EL 1444 DEL VIDEO CENSURADO POR YOUTUBE?

Aquella madrugada del 20 de octubre, un usuario subió un video que pese a su contenido, YouTube no eliminó de inmediato de la plataforma, lo que permitió que otros miembros de esta red social se descarguen el clip y lo compartan en otras redes sociales, así como en otras plataformas de videos alternas que si permiten cualquier contenido.

Como paréntesis, debemos mencionar que debido al contenido del video, no mostraremos ni detallaremos lo que se aprecia en el clip. Asimismo, recomendamos no buscar el video pues, más allá de que sea verdad o no, puede herir susceptibilidades.

En torno al video se generaron varias teorías, y a la par que nacía una nueva, también aumentaba la cantidad de usuarios que compartía el video en sus redes sociales. La grabación, según estos, está completamente maldita y para librarte de esta maldición debes escribir en los comentarios la fecha del momento en que viste el video.

A raíz de la viralización del video, el famoso youtuber venezolano, Dross, subió un clip en el que hablaba y revelaba el significado de este clip. Este añade datos extras de lo que sucedió, como por ejemplo que es un joven de Rusia, que el muchacho formó parte del “Proyecto Juvenil 911”, un campamento juvenil, y que el arma era una Nikonov AN-94 Abakan, de fabricación rusa; entre otras cosas.

PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.

El Video 1444 ha sido censurado en varios canales de la plataforma de Google. (Foto: YouTube)

Sin embargo, horas después, algunos usuarios de Twitter y Facebook le ponían fin a todas las teorías terroríficas creadas desde la viralización del video 1444. El verdadero significado de este viral radica en las políticas de privacidad de YouTube.

El número “1444” que se le puso no tiene nada de misterioso, ni mucho menos de maldito. Si lo ves no pasará nada pues los dígitos fueron puestos para que YouTube no lo encuentre fácilmente y lo vuelva a eliminar de su plataforma.

Finalmente, el video no traerá consigo ninguna maldición para el que lo vea. El clip se hizo público gracias a un grupo de Facebook donde comparten este tipo de noticias (muertes) que ocurren en Rusia.

Un meme sobre el video 1444 que se comparte en las redes sociales (Foto: KnowYourMeme)

¿POR QUÉ NO DEBES DIFUNDIR EL VIDEO 1444?



El objetivo es bastante simple: evitar su masificación. Incluso la misma web de YouTube explica que está prohibido subir ese tipo de videos en su plataforma.



“No se debe publicar contenido violento o sangriento con el objetivo principal de ser impactante, sensacionalista o gratuito. Si vas a publicar contenido gráfico en un contexto informativo o documental, actúa con consideración y proporciona suficiente información para que los usuarios puedan entender lo que sucede en el vídeo. No animes a otras personas a cometer actos violentos.”



Si estás intentando buscar el video 1444 en las redes sociales, evita difundirlo. No comprometas a los demás de lo que puedes apreciar ya que no todos tienen el mismo sentido de resistencia a estos temas que son delicados.



¿Cómo te afecta esto?

Si publicas, no subas en YouTube ningún contenido que se ajuste a alguna de estas descripciones:



Contenido que incite a cometer actos violentos contra personas o grupos concretos.

Peleas en las que haya menores involucrados.

Grabaciones, sonido o imágenes en los que se muestren accidentes de tráfico, desastres naturales, consecuencias de la guerra, secuelas de ataques terroristas, peleas callejeras, ataques físicos, agresiones sexuales, inmolaciones, torturas, cadáveres, protestas o disturbios, atracos, operaciones médicas u otro contenido cuyo propósito sea causar conmoción o repulsión a los espectadores.



Grabaciones o imágenes que muestren fluidos corporales, como sangre o vómito, con el propósito de causar conmoción o repulsión a los espectadores.



Contenido en el que se inflijan deliberadamente sufrimiento o dolor innecesarios a un animal.



Estos son algunos ejemplos de contenido prohibido en YouTube: