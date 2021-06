Camille Madeline Louis está brindando alegría a millones de personas en Instagram, TikTok y Youtube con una cuenta llamada Camifrobabe, donde sus padres comparten su día a día volviendo viral cada video por su ternura.

La mamá de Cami, Collete, inició la presencia de su hija en las redes sociales el año pasado durante la cuarentena. Esto después del negocio de decoración de eventos que posee con su esposo, Peterson, tuvo muchas cancelaciones.

“Pasamos de estar completamente reservados con nuestro negocio a nada”, dice Colette. “Decidí... poner a Cami en Instagram y en TikToK por diversión. Tuve mucho ánimo para hacerlo. Yo estaba como: ‘Oh, no quieren verla. No quieren verla‘. Me equivoqué“.

Las redes sociales de Cami presentan imágenes o videos de su vida, incluido el aprendizaje, la preparación para la escuela, la interacción con su familia y las aventuras que vive con ellos en cualquier aspecto.

Una de sus actividades favoritas es jugar con juguetes de dinosaurios y realizar búsquedas del tesoro con mamá y papá. “Lo estoy disfrutando y ella lo está disfrutando y eso es lo que importa”, dice Peterson.

Collete tiene como objetivo difundir la alegría y el amor propio con los videos y las imágenes de Cami, incluyendo también tutoriales sobre el cuidado del cabello. La popularidad de Cami provino de la revista Oprah y otras celebridades que compartieron sus videos.

Uno de sus videos virales muestra a Cami lanzándole besos a su abuelo desde el auto. Al final del video, puedes ver a Cami llorando porque deja a su abuelo mientras Colette le asegura que lo volverá a ver pronto. La leyenda del video dice: “Cuando tienes que dejar a tu mejor amigo, abuelo”.

La niña influencer ha ganado dinero haciendo colaboraciones con empresas. Sus padres le abrieron una cuenta bancaria, en parte para ahorrar para la universidad. Dijeron que dejarán de presentarla en las redes sociales cuando ella ya no quiera hacerlo.

