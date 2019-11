Muchos creyeron que la lluvia que cayó sobre el circuito de Motegi en Japón iba a complicar la participación de los motociclistas. Por eso, miles quedaron boquiabiertos al ver la maniobra llevada a cabo por el español Álex Márquez, quien se las arregló para no caer de su vehículo tras salir disparado de este.

Como podrás observar en el clip subido a YouTube, la moto del joven piloto patinó en la pista debido a las fuertes lluvias.

Tras dar un fuerte sacudón, Márquez, que en ningún momento se soltó del timón, pudo mantenerse de pie y se deslizó a través de la pista hasta poder detenerse y retomar el ritmo.

"¿La salvada del siglo? Todavía no sabemos cómo Alex Márquez logró salvar eso", escribió la cuenta oficial de Moto GP en sus redes sociales tras compartir su video.

"De la que me he librado. Me ha salvado la Virgen cogiéndome con pinzas. Decía Marc (hermano) que él tiene alguna salvada que no se grabó bien. Esta mía está grabada hasta en slow motion, así que ha quedado bien. No sé si supera a las de mi hermano. Cuando pierdes la rueda delantera tienes que tener la habilidad. Aquí baja la virgen y te mantiene encima de la moto", declaró posteriormente Márquez.

Míralo en YouTube: