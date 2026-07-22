La esperada reanudación de la temporada regular de la MLS tras la pausa mundialista presenta un choque estelar este miércoles 22 de julio entre Inter Miami y Chicago Fire. El encuentro está programado para iniciar a las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT, sobre el césped del Nu Stadium en el sur de Florida. Este duelo directo por la supremacía de la Conferencia Este mantiene a la expectativa a los aficionados en Estados Unidos y México, quienes podrán seguir cada jugada en directo a través de las plataformas con derechos oficiales de transmisión de la liga. Si estás buscando los horarios del partido, las opciones para verlo por televisión o las plataformas de streaming disponibles en tu país, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Inter Miami vs. Chicago Fire en vivo.

El cuadro local marcha en la segunda posición con 31 puntos luego de conseguir una espectacular victoria de 6-4 sobre Philadelphia Union antes del receso internacional. Para este compromiso, la escuadra no contará con su máximo referente Lionel Messi ni con el mediocampista Rodrigo De Paul, quienes cumplen un descanso programado tras disputar la final de la Copa del Mundo 2026. Ante estas importantes ausencias, el liderazgo del ataque recaerá en figuras clave como el goleador uruguayo Luis Suárez y el argentino Germán Berterame.

Por su parte, el conjunto de Illinois aterriza en territorio floridano ocupando la tercera plaza con 26 unidades y consolidando un ambicioso proyecto deportivo. Durante la reciente ventana de transferencias, el Fire vendió a su entonces máximo artillero, Hugo Cuypers, al club mexicano Rayados de Monterrey. Este agresivo movimiento financiero permitió a la directiva dar el golpe de la temporada al fichar como agente libre al astro polaco Robert Lewandowski, quien promete revolucionar el ataque en este undécimo enfrentamiento histórico entre ambas franquicias.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Chicago Fire por la MLS 2026 hoy?

El partido entre Inter Miami y Chicago Fire por la temporada regular de la MLS 2026 se disputará el miércoles 22 de julio, mientras que en España podrá verse durante la madrugada del jueves 23 de julio.

País / Región Hora España (Madrid) 01:30 horas (23 de julio) España (Canarias) 00:30 horas (23 de julio) Argentina 20:30 horas Uruguay 20:30 horas Paraguay 20:30 horas Brasil 20:30 horas Chile 19:30 horas Venezuela 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Colombia 18:30 horas Perú 18:30 horas Ecuador 18:30 horas México (Centro) 17:30 horas México (Pacífico y Chihuahua) 17:30 horas México (Baja California) 17:30 horas Estados Unidos (Este) 19:30 horas Estados Unidos (Central) 18:30 horas Estados Unidos (Montaña) 17:30 horas Estados Unidos (Pacífico) 16:30 horas

¿Qué canal transmite Inter Miami vs. Chicago Fire EN VIVO por la MLS 2026?

La transmisión del partido estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas de streaming dependiendo del país donde te encuentres.

País / Región Canal de TV Streaming Colombia -- MLS Season Pass Ecuador -- MLS Season Pass Argentina -- MLS Season Pass Uruguay -- MLS Season Pass México -- MLS Season Pass Estados Unidos -- MLS Season Pass España -- MLS Season Pass Brasil -- MLS Season Pass Chile -- MLS Season Pass Paraguay -- MLS Season Pass Venezuela -- MLS Season Pass Bolivia -- MLS Season Pass Perú -- MLS Season Pass