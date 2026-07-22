El Nu Stadium albergará este miércoles 22 de julio desde las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT un vibrante choque en la cima de la Conferencia Este entre Inter Miami y Chicago Fire por la jornada 16 de la temporada regular de la MLS 2026. Ambos conjuntos reanudan la actividad en la liga tras el receso obligado por la Copa del Mundo, enfrentándose en el duelo más atractivo de la fecha de mitad de semana en Estados Unidos. Las Garzas llegan consolidadas en el segundo lugar de la tabla con cinco puntos de ventaja sobre la escuadra visitante, buscando afianzar su persecución del liderato en la Florida. Si quieres ver el partido Inter Miami — Chicago Fire en vivo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica, aquí encontrarás una guía completa con los canales de señal abierta, televisión por cable y plataformas de streaming online.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega motivado tras encadenar cuatro victorias consecutivas antes del parón internacional, destacando por una letal producción goleadora respaldada por figuras como Luis Suárez y Germán Bertarame. A pesar de mostrar cierta fragilidad defensiva que solo permitió dejar su portería a cero en una ocasión, los locales se impusieron en espectaculares duelos de alto marcaje ante Cincinnati y Philadelphia Union. Tras superar un inicio irregular en casa, la escuadra rosa apunta a su tercer triunfo al hilo en su feudo para mantenerse firmes en la parte alta.

Por su parte, el Chicago Fire de Gregg Berhalter arriba en la tercera posición del Este respaldado por tres triunfos al hilo y un sólido registro de cinco encuentros invicto jugando fuera de casa. Los Men in Red mantienen un historial reciente favorable frente al conjunto floridano, habiendo conseguido una victoria por 5-3 en su último enfrentamiento directo y sin registrar caídas ante este rival desde 2024. Con la obligación de sumar para no ceder el tercer puesto ante New England Revolution, el cuadro de Illinois buscará aprovechar los espacios defensivos del rival.

¿Dónde ver el partido Inter Miami — Chicago Fire EN VIVO GRATIS por TV abierta y online?

Para ver Inter Miami — Chicago Fire por la temporada regular de la MLS 2026, la referencia principal en Latinoamérica (incluido España) será MLS Season Pass de Apple TV, con cobertura regional del torneo y producción específica para este duelo vía streaming.

País / Región TV con derechos de la MLS 2026 Streaming oficial / apps Perú -- MLS Season Pass Colombia -- MLS Season Pass Ecuador -- MLS Season Pass Chile -- MLS Season Pass Argentina -- MLS Season Pass Uruguay -- MLS Season Pass Paraguay -- MLS Season Pass Venezuela -- MLS Season Pass México -- MLS Season Pass España -- MLS Season Pass Estados Unidos (hispano) -- MLS Season Pass Centroamérica (Méx. referencia hora) -- MLS Season Pass Brasil -- MLS Season Pass Japón -- MLS Season Pass Global (legal online) -- MLS Season Pass

¿A qué hora juega Inter Miami — Chicago Fire EN VIVO HOY 22 de julio por la MLS 2026?

El Inter Miami — Chicago Fire por la temporada regular de la MLS 2026 se jugará el miércoles 22 de julio, con un horario pensado para maximizar la audiencia en América y Europa, mientras que en Japón se verá en la madrugada del jueves 23. En México el partido comenzará a las 17:30 horas del centro; en Perú, Colombia y Ecuador será a la 6:30 p. m.; y en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela arrancará a las 8:30 p. m .

En España el choque está previsto para las 01:30 horas del día siguiente , y en Estados Unidos se ajusta al huso del centro debido a que se disputa en Florida (Nu Stadium). Con esta guía de horarios por país, los aficionados pueden organizar su agenda y elegir el canal o plataforma de streaming más conveniente para no perderse el Inter Miami — Chicago Fire por la MLS 2026.

País / Región Hora local del partido Inter Miami vs Chicago Fire España 1:30 a. m. / 01:00 (23/07) Argentina 8:30 p. m. / 20:30. Paraguay 8:30 p. m. / 20:30. Uruguay 8:30 p. m. / 20:30. Brasil 8:30 p. m. / 20:30. (zona principal). Chile 7:30 p. m. / 19:30. Bolivia 7:30 p. m. / 19:30. Venezuela 7:30 p. m. / 19:30. Puerto Rico 7:30 p. m. / 19:30. República Dominicana 7:30 p. m. / 19:30. Colombia 6:30 p. m. / 18:30. Perú 6:30 p. m. / 18:30. Ecuador 6:30 p. m. / 18:30. Panamá 6:30 p. m. / 18:30. México (tiempo del centro) 5:30 p. m. / 17:30. Guatemala 5:30 p. m. / 17:30. Nicaragua 5:30 p. m. / 17:30. Costa Rica 5:30 p. m. / 17:30. El Salvador 5:30 p. m. / 17:30. Honduras 5:30 p. m. / 17:30. Estados Unidos – Hora del Este (Miami, NY, Washington) 7:30 p. m. / 19:30. Estados Unidos – Hora del Centro 6:30 p. m. / 18:30. Estados Unidos – Hora de la Montaña 5:30 p. m. / 17:30. Estados Unidos – Hora del Pacífico 4:30 p. m. / 16:30. Japón 8:30 a. m. (23/07) Otros países con huso similar a España 1:30 a. m. / 01:00 (23/07)

Alineaciones posibles de Inter Miami y Chicago Fire para la MLS 2026

Posible alineación de Inter Miami (4-3-3): Dayne St. Clair; Ian Fray, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; David Ruiz, Yannick Bright, Telasco Segovia; Mateo Silvetti, Luis Suárez, y Germán Berterame.

Posible alineación de Chicago Fire (4-4-2): Christopher Brady; Jonathan Dean, Jack Elliott, Sam Rogers, Andrew Gutman; Mauricio Pineda, Philip Zinckernagel, Anton Jönsson Salétros, Maren Haile-Selassie; Hugo Cuypers y Robin Lod.