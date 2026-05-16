El regreso que pide el público llega este sábado 16 de mayo en el Intuit Dome de Los Ángeles: Ronda Rousey y Gina Carano subirán al octágono en una pelea que combina nostalgia, riesgo y un choque técnico entre dos maneras opuestas de dominar un combate. La cartelera estelar comienza a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT (19:00 CT en México) y, además, Netflix transmitirá la velada en todo el mundo en vivo y online.

Tácticamente, Rousey sigue siendo, sobre el papel, la opción más peligrosa cuando el combate va al agarre; por tanto, su repertorio de judo le permite entradas explosivas al clinch y un ciclo efectivo —control de cadera, derribo y transición rápida hacia intentos de sumisión— que eleva su tasa de finalizaciones. Por el contrario, Carano busca cortar ese guion: necesita imponer distancia con jab, patadas a la media altura y desplazamientos laterales para convertir cada intercambio en daño repetido y obligar a Rousey a gastar energía entrando al cuerpo a cuerpo. De modo que, si Carano mantiene el ritmo y el volumen, puede transformar cada round en una prueba de resistencia para la grappler.

Hay un punto de quiebre temprano. Si Rousey consigue tocar cadera y encadenar un derribo limpio en los primeros minutos, el riesgo de finalización se dispara; en cambio, si Carano firma dos o tres defensas limpias y afianza el jab, el combate derivará hacia una guerra de striking y desgaste donde cada asalto pesa. Además, la gestión del clinch contra la jaula y la calidad de las transiciones tras el derribo serán determinantes en los rounds cerrados, ya que de ahí suelen salir los minutos decisivos que inclinan la balanza.

En la práctica, no esperes un pulso uniforme: habrá fases de ida y vuelta en las que el acondicionamiento, la precisión al entrar y la toma de decisiones rápidas marcarán la diferencia. Por tanto, la estrategia de Rousey irá a por la terminación temprana, mientras que la de Carano apostará por el volumen y la persistencia para ir minando a la rival. Atención también a la lectura de distancia y a cómo cada una ajusta su ritmo conforme avance la pelea.

Respecto a la transmisión, toda la cartelera estará disponible en la app de Netflix bajo la misma suscripción (preliminares y estelar). Asimismo, las primeras peleas podrán seguirse en abierto por los canales oficiales de TUDUM & MVP en YouTube, que ofrecerán previas y análisis en directo para completar la cobertura.

Finalmente, este choque no es solo un enfrentamiento más: es el encuentro entre dos trayectorias que ayudaron a llevar el MMA al mainstream, y además confirma la tendencia de los grandes eventos a concentrar producción y narrativa en plataformas globales de streaming, donde todo llega a la audiencia en una sola pantalla.

¿A qué hora inicia y en qué canal transmite pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano en Los Ángeles?

PAÍSES HORARIO DE PRELIMINARES HORARIO DE ESTELARES CANAL DE TV / STREAMING Estados Unidos 6 p.m. ET / 3 p.m. PT) 9 p.m. ET / 6 p.m. PT Netflix México 16:00 19:00 Netflix; preliminares también en YouTube (TUDUM & MVP) Canadá 18:00 21:00 Netflix Cuba 18:00 21:00 Netflix Argentina 19:00 22:00 Netflix Chile 18:00 21:00 Netflix Perú 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Colombia 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Panamá 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Puerto Rico 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Rep. Dominicana 18:00 21:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) España 00:00 (17/05) 03:00 (17/05) Netflix Reino Unido 23:00 02:00 (17/05) Netflix Irlanda 23:00 02:00 (17/05) Netflix Brasil 19:00 22:00 Netflix Uruguay 19:00 22:00 Netflix Paraguay 18:00 21:00 Netflix Bolivia 18:00 21:00 Netflix Ecuador 17:00 20:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Venezuela 18:00 21:00 Netflix Guatemala 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) El Salvador 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Honduras 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Nicaragua 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP) Costa Rica 16:00 19:00 Netflix; YouTube (TUDUM & MVP)