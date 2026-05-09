La noche del UFC 328 se dibuja como una de esas carteleras que no necesitan adornos para sentirse importantes. Khamzat Chimaev y Sean Strickland se encuentran en el evento estelar por el título de peso mediano, en una pelea donde chocan dos formas de competir con enorme seriedad. Chimaev llega con la condición de favorito por su capacidad para presionar, controlar y convertir cada secuencia en una amenaza constante. Strickland, en cambio, aporta la experiencia de quien sabe resistir, ajustar y mantener la pelea viva incluso cuando el rival intenta imponer su ritmo.
¿Quién ganó la pelea del UFC 328: Chimaev vs. Strickland? Resultados de la cartelera
Consulta los resultados en vivo y en directo de toda la cartelera del UFC 328 con la pelea estelar entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland. La función reúne peleadores con estilos muy distintos, desde veteranos con recorrido hasta nombres que buscan una oportunidad para dar un salto en la división. Este seguimiento permitirá revisar la evolución de cada combate conforme avance la noche.
|PESO / CATEGORÍA
|PELEAS DEL UFC 328
|RESULTADOS
|Título peso medio
|Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland
|Sean Strickland venció a Khamzat Chimaev por decisión dividida (47-48, 48-47, 48-47)
|Título peso mosca
|Joshua Van vs. Tatsuro Taira
|Joshua Van venció a Tatsuro Taira por nocaut técnico (golpes) en el quinto round (1:32)
|Peso pesado
|Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta
|Alexander Volkov venció a Waldo Cortes-Acosta por decisión unánime (30-27, 29-28, 29-28)
|Peso wélter
|Sean Brady vs. Joaquin Buckley
|Sean Brady venció a Joaquin Buckley por decisión unánime (30-25, 30-25, 30-26)
|Peso ligero
|King Green vs. Jeremy Stephens
|King Green venció a Jeremy Stephens por sumisión (mataleón), Round 1 (4:20)
|Peso medio
|Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz
|Ateba Gautier venció a Ozzy Diaz por nocaut técnico, Round 2 (1:10)
|Peso wélter
|Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15)
|Yaroslav Amasov venció a Joel Alvarez por sumisión (anaconda), Round 2 (1:13)
|Peso ligero
|Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki
|Grant Dawson venció a Mateusz Rebecki por sumisión (mataleón), Round 3 (4:42)
|Peso ligero
|Jim Miller vs. Jared Gordon
|Jim Miller venció a Jared Gordon por sumisión (estrangulamiento guillotina), Round 1 (3:29)
|Peso medio
|Roman Kopylov vs. Marco Tulio
|Roman Kopylov venció a Marco Tulio por decisión unánime (29-28, 29-28, 29-28)
|Peso pluma
|Pat Sabatini vs. William Gomis
|Pat Sabatini venció a William Gomis por decisión unánime (30-27, 30-27, 29-28)
|Peso medio
|Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos
|Baisangur Susurkaev venció a Djorden Santos por sumisión técnica (mataleón), Round 3 (4:12)
|Peso mosca
|Clayton Carpenter vs. José Ochoa
|Jose Ochoa venció a Clayton Carpenter por decisión unánime (30-27, 30-27, 30-27)
Antesala del UFC 328
En la antesala del UFC 328, varias peleas aparecen con un margen estrecho y una lectura muy abierta. Alexander Volkov suele tener ventaja por estatura, alcance y trayectoria, aunque Waldo Cortés-Acosta puede inclinar la balanza si encuentra una ventana de poder limpia. Sean Brady se perfila como un rival muy difícil para Joaquin Buckley si logra llevar la pelea a un terreno más controlado, mientras Joshua Van y Tatsuro Taira ofrecen una batalla técnica donde cada detalle puede pesar más que el volumen.
La cartelera preliminar también tiene duelos que merecen atención. Grant Dawson y Mateusz Rebecki prometen una pelea intensa, con el primero intentando dominar desde la presión y el segundo buscando romper esa estructura con agresividad. Jim Miller, con toda su experiencia, sigue siendo un nombre que obliga a competir con respeto, y Roman Kopylov puede cambiar una pelea con un solo golpe bien colocado. Pat Sabatini, William Gomis, Baisangur Susurkaev y Clayton Carpenter completan una parte del evento que puede entregar sorpresas si alguno entra con mejor lectura que su rival.
Pero la historia de la noche vuelve inevitablemente al duelo central. Chimaev y Strickland llegan con caminos distintos, pero con la misma necesidad de imponer autoridad. El ruso buscará acortar la distancia, someter el ritmo y convertir la pelea en un territorio de desgaste físico. Strickland intentará lo contrario: sostenerse, leer el combate y llevarlo a un punto donde la paciencia valga tanto como la fuerza. Ahí está el corazón del UFC 328, en una pelea que puede resolverse por dominio, por resistencia o por un ajuste mínimo en el momento justo.
Cartelera del UFC 328:
Cartelera completa de UFC 328: Chimaev vs. Strickland
Cartelera estelar
- Título peso medio — Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland.
- Título peso mosca — Joshua Van vs. Tatsuro Taira.
- Peso pesado — Alexander Volkov vs. Waldo Cortés-Acosta.
- Peso wélter — Sean Brady vs. Joaquin Buckley.
- Peso ligero — King Green vs. Jeremy Stephens.
Cartelera preliminar
- Peso medio — Ateba Gautier vs. Ozzy Diaz.
- Peso wélter — Joel Álvarez vs. Yaroslav Amosov (#15).
- Peso ligero — Grant Dawson vs. Mateusz Rebecki.
- Peso ligero — Jim Miller vs. Jared Gordon.
Primeras preliminares
- Peso medio — Roman Kopylov vs. Marco Tulio.
- Peso pluma — Pat Sabatini vs. William Gomis.
- Peso medio — Baisangur Susurkaev vs. Djorden Santos.
- Peso mosca — Clayton Carpenter vs. José Ochoa.